MotoGP in Deutschland ab 2027 bei RTL: Es gibt jede Menge offene Fragen

Die MotoGP-WM geht 2027 nicht nur in eine neue Ära, was die Motorräder betrifft; auch die Sichtbarkeit im frei zugänglichen Fernsehen in Deutschland ändert sich. Seit 2024 überträgt DF1 das Signal von ServusTV aus Österreich mit sämtlichen Features, davor war die MotoGP fünf Jahre lang auf dem eigenen linearen Sendeplatz von ServusTV zu sehen. Ab nächster Saison hält RTL, der Mutterkonzern von PayTV-Partner Sky, die Rechte.

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Ab 2027 wird das MotoGP-Modell in Deutschland quasi identisch sein mit jenem in der Formel 1: Während dort PayTV-Sender Sky umfangreich und live von allen Veranstaltungen berichtet, sind auf RTL nur wenige ausgewählte Rennen gratis zu sehen.

Bislang ungeklärt ist die konkrete Anzahl MotoGP-Events, die es 2027 bei RTL im Free-TV geben soll – das wurde in der Vertragsverlautbarung nicht erwähnt. Einfach formuliert lautet die Frage: Wie oft schaufelt RTL Platz für einen kompletten MotoGP-Sonntag frei? Oder wandern die Rennen gleich zu einem hauseigenen Spartensender wie Nitro? Das hätte signifikante Auswirkungen auf die Reichweite und wäre nicht im Sinne von Promotor Liberty.

Aktuell bietet DF1 in Deutschland die Hälfte der 22 Rennen live und frei Haus mit allen drei Klassen. Dazu gibt es von allen anderen Rennwochenenden einstündige Zusammenfassungen, diese werden jeweils am Montag nach dem Grand Prix ausgestrahlt.

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MotoGP bekommt gleiches Modell wie die Formel 1

Zum Vergleich: In der Formel 1, wo ebenfalls Sky die deutschen PayTV-Rechte hält, zeigte RTL in der Saison 2025 sieben von 24 Rennen im Free-TV. In dieser Saison ging es erst im Juni los: Nach Verzögerungen wegen rechtlicher Unklarheiten sind es insgesamt fünf Rennen mit den Qualifyings, hinzu kommen der Sprint von Singapur und vier weitere Qualis.

Eine weitere Frage, die der deutschen MotoGP-Community unter den Nägeln brennt: Rückt RTL bei den Rennen mit eigenem Personal an? In der Formel 1 ist das aktuell der Fall. Obwohl Sky ebenfalls mit voller Mannschaft vor Ort ist, reist RTL für seine Übertragungen mit der Crew um Moderator Florian König, Interviewer Kai Ebel und Kommentator Heiko Wasser sowie Experte Christian Danner zu den Rennen. Auf der eigenen Bezahl-Plattform RTL+ werden alle Qualifyings und die Sprints gezeigt, dort wird das Signal direkt von Sky übernommen.

Die MotoGP-Crew von Sky besteht in diesem Jahr aus Edgar Mielke, Lukas Gajewski und Lisa Hofmann sowie den Experten Lukas Tulovic, Florian Alt und Marvin Fritz.