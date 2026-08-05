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Achtung Ducati & Co: Das Superbike von CF Moto ist schnell – sehr schnell

Ein wenig gewöhnungsbedürftig sieht die CF Moto V4 SR-RR zwar aus, doch die Eckdaten des chinesischen Motorrades lassen auf ein konkurrenzfähiges Superbike schließen. Fast 316 km/h sind eine Ansage.

Superbike WM

Die CF Moto V4SR-RR
Die CF Moto V4SR-RR
Foto: CF Moto
Die CF Moto V4SR-RR
© CF Moto

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Chinesische Motorradhersteller haben die seriennahe Weltmeisterschaft als Plattform entdeckt, um auf ihre Produkte aufmerksam zu machen. Den Anfang macht Kove Moto 2023 in der Supersport-WM 300. Nach dem Gewinn der Nachwuchsserie mit Benat Fernandez 2025 macht Kove in diesem Jahr in der neuen Sportbike-WM weiter. Seit 2024 ist QJ Motor in der Supersport-WM aktiv und mit ZX Moto kam ein neuer und überaus erfolgreicher Player hinzu – ZX-Aushängeschild Valentin Debise gewann bereits sechs Rennen und ist WM-Zweiter.

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Schon bald könnte der vierte Hersteller aus China an der seriennahen Weltmeisterschaft teilnehmen. Seit mehreren Jahren laufen bei CF Moto die Vorbereitungen auf den Einstieg in die Superbike-Kategorie. 2024 wurde auf der Motorradmesse EICMA ein V4-Motor mit 1000 ccm präsentiert, 2025 folgte die Vorstellung eines fahrfertigen Prototypen mit der Modellbezeichnung V4SR-RR. Ab 2027 soll das Motorrad käuflich sein und könnte bereits Gaststarts in der Superbike-WM absolvieren.

Die CF Moto V4SR-RR
Die CF Moto V4SR-RR
Foto: CF Moto
Die CF Moto V4SR-RR
© CF Moto

Das Herzstück des 180 kg leichten Motorrades bildet ein V4-Motor. Das Triebwerk mit 997 ccm und einem Zylinderwinkel von 90 Grad verfügt über eine gegenläufige Kurbelwelle. Die maximale Drehzahl wird mit 15.000/min und die Motorleistung mit 157 kW/210 PS angegeben. Das sind branchenübliche und konkurrenzfähige Werte. In die Eigenentwicklung sind über 40 Patente eingeflossen.

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Auffällig sind aktive Winglets in der Serie, die somit auch homologiert und im Rennsport eingesetzt werden dürfen. Das System von CF Moto soll den Luftwiderstand beim Beschleunigen um 12 Prozent reduzieren, den Anpressdruck der Vorderräder bei hohen Geschwindigkeiten aber um 45 Prozent erhöhen.

Parallel laufen verschiedene Testfahrten, um die Zuverlässigkeit und Performance der V4SR-RR unter Beweis zu stellen. Viel Aufmerksamkeit erregte ein High-Speed-Versuch, bei dem die CF Moto mit 315,82 km/h gemessen wurde – das sind Werte einer Ducati Panigale V4R! Dabei versicherten die Chinesen, dass kein auf höchste Geschwindigkeit modifiziertes Motorrad verwendet wurde, sondern ein Vorserienprototyp. Die Messung erfolgte per GPS und unter notarieller Aufsicht.

Die CF Moto V4SR-RR
Die CF Moto V4SR-RR
Foto: CF Moto
Die CF Moto V4SR-RR
© CF Moto

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