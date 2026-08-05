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David Coulthard zur Zukunft von Max Verstappen: «Mein Bauchgefühl sagt …»

An vielen Fans von Max Verstappen nagt der Verdacht, dass ihrem Idol die Lust aufs Formel-1-Fahren vergehen könnte. Der langjährige Red Bull Racing-Pilot David Coulthard ordnet das ein.

Formel 1

Max Verstappen und David Coulthard
Max Verstappen und David Coulthard
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen und David Coulthard
© Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

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Seit Monaten wird Max Verstappen unterstellt, er liebäugle mit einem anderen Rennstall. Gerne werden solche Mutmassungen auch von der Konkurrenz in die Welt gesetzt, um Red Bull Racing ein wenig aus der Balance zu stupsen.

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Fakten gibt es dazu grundsätzlich vier: Max Verstappen ist bis Ende 2028 an Red Bull Racing gebunden. Branchenüblich enthält sein Vertrag Leistungsklauseln. Der Niederländer findet das Fahren mit der 2026er Rennwagengeneration wenig prickelnd. Er selber hat jedoch nie konkret von Abschied gesprochen.

David Coulthard hat seine lange Karriere von 246 WM-Läufen Ende 2008 nach vier Jahren mit Red Bull Racing beendet, er ist dem Haus Red Bull eng verbunden geblieben, sein Wort hat Gewicht.

Im Artikel erwähnt

Der 55-jährige Schotte sagt im Podcast Up to Speed: «Ganz ehrlich, ich frage da gar nicht erst, denn in diesem Zusammenhang geht mich das nichts an.»

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«Mein Bauchgefühl jedoch sagt mir, dass derzeit genug Leistungsfähigkeit vorhanden ist und Max zudem von Anfang an Teil dieser Reise war. Ich glaube nicht, dass es eine schockartige Ankündigung von Verstappen geben wird, so wie damals von Lewis Hamilton, der Mercedes verlassen und zu Ferrari gewechselt hat.»

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«Ich habe vielmehr den Eindruck, dass bei RBR der Wille besteht, die Probleme in den Griff zu bekommen. Und seien wir ehrlich, die letzten beiden Rennen waren für Max zwei Podestplatzierungen, ohne den Heckflügeldefekt in England hätten es sogar leicht vier in Folge werden können.»

«Klar lebt ein Fahrer wie Max Verstappen für Siege, aber dennoch wittere ich keine grossen Neuigkeiten von Red Bull Racing oder von Max während der Sommerpause.»

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