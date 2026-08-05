Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Reine Verschwendung von Zeit und Energie»

Fred Vasseur und die Mission WM-Titel. Der 58-jährige Franzose ist nach Maranello geholt werden, um die Titel-Durststrecke der Scuderia zu beenden. Der letzte Fahrer-Weltmeister in einem Ferrari? Kimi Räikkönen 2007. Der letzte Sieg in der Konstrukteurs-WM? 2008.

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Vasseur versucht, das nicht zu verkopfen, sondern sein Team auf die Aufgaben von Rennen zu Rennen einzustellen. In einem Interview mit unseren Kollegen des französischen Magazins AutoHebdo meint er dazu: «Ich denke nicht an die Weltmeisterschaft, wenn ich morgens aufwache. Wenn Sie mich nach dem Rückstand in der Tabelle fragen, muss ich unsere Pressesprecherin Rita fragen.»

«Ich kenne den Abstand zu Mercedes vor uns oder zu McLaren hinter uns nicht. (Es steht Mercedes mit 379 Punkten vor Ferrari mit 307 und McLaren mit 220, M.B.) Ich konzentriere mich lieber auf die Rennen eins nach dem anderen und auf unsere Entwicklung.»

«Vor zwei Jahren, als wir mit McLaren bis einschliesslich Finale um den Titel kämpften, waren wir zur Saisonmitte noch nirgendwo. Daher ist es meiner Meinung nach reine Verschwendung von Zeit und Energie, sich darauf zu fokussieren.»

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Ferrari ist kein Rennstall wie jeder andere. Vasseur findet: «Alle Teams haben so ihre Eigenheiten. Wir Italiener oder Franzosen sind zweifellos emotionaler als Deutsche oder Briten. Das hat Vor- und Nachteile. Das wusste ich, als ich meinen Vertrag unterschrieb. Darüber beschwere ich mich nicht.»

«Aber was mich stört – manchmal hat sich die Presse, direkt oder indirekt, gegen einige meiner Mitarbeiter gewandt. Wenn ich auf der Titelseite einer Zeitung lese, dass Ferrari den Strategiechef oder den Aerodynamikchef ersetzen will, und dabei deren Namen genannt werden, finde ich das etwas hart für meine Leute. Das ist nicht fair, das ist nicht hilfreich, das macht ein Team verletzlicher.»