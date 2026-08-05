Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Reine Verschwendung von Zeit und Energie»

Ferrari hat zwei der vergangenen fünf Formel-1-GP gewonnen, die Italiener liegen in der Konstrukteurs-WM auf P2 hinter Mercedes. Aber Teamchef Fred Vasseur sagt: «Ich denke nicht an den WM-Titel.»

Formel 1

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Foto: Grand Prix Photo
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
© Grand Prix Photo

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Fred Vasseur und die Mission WM-Titel. Der 58-jährige Franzose ist nach Maranello geholt werden, um die Titel-Durststrecke der Scuderia zu beenden. Der letzte Fahrer-Weltmeister in einem Ferrari? Kimi Räikkönen 2007. Der letzte Sieg in der Konstrukteurs-WM? 2008.

Werbung

Werbung

Vasseur versucht, das nicht zu verkopfen, sondern sein Team auf die Aufgaben von Rennen zu Rennen einzustellen. In einem Interview mit unseren Kollegen des französischen Magazins AutoHebdo meint er dazu: «Ich denke nicht an die Weltmeisterschaft, wenn ich morgens aufwache. Wenn Sie mich nach dem Rückstand in der Tabelle fragen, muss ich unsere Pressesprecherin Rita fragen.»

«Ich kenne den Abstand zu Mercedes vor uns oder zu McLaren hinter uns nicht. (Es steht Mercedes mit 379 Punkten vor Ferrari mit 307 und McLaren mit 220, M.B.) Ich konzentriere mich lieber auf die Rennen eins nach dem anderen und auf unsere Entwicklung.»

Im Artikel erwähnt

«Vor zwei Jahren, als wir mit McLaren bis einschliesslich Finale um den Titel kämpften, waren wir zur Saisonmitte noch nirgendwo. Daher ist es meiner Meinung nach reine Verschwendung von Zeit und Energie, sich darauf zu fokussieren.»

Werbung

Werbung

Ferrari ist kein Rennstall wie jeder andere. Vasseur findet: «Alle Teams haben so ihre Eigenheiten. Wir Italiener oder Franzosen sind zweifellos emotionaler als Deutsche oder Briten. Das hat Vor- und Nachteile. Das wusste ich, als ich meinen Vertrag unterschrieb. Darüber beschwere ich mich nicht.»

TV-Programm

«Aber was mich stört – manchmal hat sich die Presse, direkt oder indirekt, gegen einige meiner Mitarbeiter gewandt. Wenn ich auf der Titelseite einer Zeitung lese, dass Ferrari den Strategiechef oder den Aerodynamikchef ersetzen will, und dabei deren Namen genannt werden, finde ich das etwas hart für meine Leute. Das ist nicht fair, das ist nicht hilfreich, das macht ein Team verletzlicher.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

219

2

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

169

3

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

160

4

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

138

5

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

128

6

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

109

7

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

92

8

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

68

9

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

43

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

42

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  • Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  3. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  4. Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM