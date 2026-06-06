MotoGP, FP2: Marc Márquez Schnellster – zwei Ducati vor KTM und Aprilia

Am Freitagnachmittag fuhr Pedro Acosta in 1:36,827 min im Zeittraining die bisher schnellste Runde an diesem Wochenende auf dem Balaton Park Circuit. Dem Red Bull KTM-Piloten fehlten lediglich 0,309 sec auf den Pole-Rekord von Marc Márquez (Ducati) aus dem vergangenen Jahr.

Werbung

Werbung

Das zweite freie Training begann um 10:10 Uhr und lief über 30 Minuten. Die 22 MotoGP-Helden ließen sich bei blauem Himmel und Sonnenschein nicht lange bitten und setzten die Vorbereitung auf das anschließende Qualifying bzw. den Sprint um 15 Uhr fort. Besonders wichtig war die Session für die Ersatzpiloten Iker Lecuona (im Gresini-Team für Alex Márquez) und Cal Crutchlow (bei LCR Honda für Johann Zarco).

Für die erste ansprechende Rundenzeit sorgte auf seiner zweiten fliegenden Runde Acosta in 1:38,349 min. Damit war der Spanier 0,263 sec und 0,740 sec schneller als Marco Bezzecchi (Aprilia) und Fabio Di Gianntonio (Ducati).

Während Jack Miller mit der Pramac Yamaha durch den Kies pflügte, glänzte Trackhouse-Aprilia-Ass Raul Fernandez mit einer 1:37,944 min und auch Acosta ließ sich nach zehn Minuten eine verbesserte 1:38,108 min notieren. Die Top-12 lagen innerhalb nur einer Sekunde, darunter auch Lecuona und Luca Marini (Honda).

Werbung

Werbung

Bei Halbzeit der Session führte Márquez (Ducati) in 1:37,596 min die Zeitenliste an. Unter 1:38 min waren neben dem Weltmeister auch Di Giannantonio, Fermin Aldeguer (Gresini Ducati), Acosta und Fernandez unterwegs. Als bester Yamaha-Pilot belegte Toprak Razgatlioglu mit 0,962 min Rückstand Platz 12.

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Weiterlesen

Für einen kurzen Moment wurde es ruhig auf dem Balaton Circuit, als nur Pecco Bagnaia (Ducati) und Jorge Martín (Aprilia) flotte Runden abspulten. Der Italiener und der Spanier waren Achter und Neunter. Bei noch elf Minuten gingen die ersten Piloten für den letzten Run auf die Strecke. Den Anfang machte Brad Binder (Red Bull KTM), der mit 2,3 sec Rückstand auf nur Position 21 rangierte.

Sieben Minuten vor dem Ende führte unverändert Márquez und es schien auch kein Pilot einen Angriff auf die Bestzeit vornehmen zu wollen. Das änderte sich bei noch vier Minuten. VR46-Ass Di Giannantonio brauste mit einer 0,024 sec schnelleren Rundenzeit über die Linie und setzte sich an die Spitze. Auf dem Weg zu einer neuen Bestzeit verbremste sich Márquez vor der Schikane und musste seinen Versuch abbrechen. Besser machte es der 33-Jährige auf seiner zweiten Runde: In 1:37,436 min setzte der Multi-Weltmeister seinen Namen auf Platz 1.

Dabei blieb. Márquez beendet das zweite Training vor Di Giannantonio und Acosta als Schnellster. Marco Bezzecchi stellte die beste Aprilia mit 0,277 sec Rückstand auf Platz 4. Razgatlioglu hielt bis zum Ende die Yamaha-Flagge auf elften Position (+ 0875 sec) hoch. Auch eine Honda war nicht in den Top-10 zu finden. Joan Mir büßte als 14. 1,013 sec ein

Werbung