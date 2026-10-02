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MotoGP, Zeittraining: Alex Marquez vor Pedro Acosta – viele Stürze

Alex Marquez (Gresini Ducati) fuhr im MotoGP-Zeittraining in Motegi einen Rundenrekord. Er setzte sich vor Pedro Acosta und Bruder Marc durch. Bezzecchi 4., Ogura und Bagnaia außerhalb der Top-10.

MotoGP

Alex Marquez: Mit Rekordtempo auf Platz 1 im Motegi-Zeittraining
Alex Marquez: Mit Rekordtempo auf Platz 1 im Motegi-Zeittraining
Foto: Gold and Goose
Alex Marquez: Mit Rekordtempo auf Platz 1 im Motegi-Zeittraining
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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In der MotoGP-Klasse findet am Freitagnachmittag das Zeittraining statt. In der 60-minütigen Session geht es darum, den direkten Aufstieg ins Q2 am Samstag zu schaffen, was nur den schnellsten zehn Fahrern gelingt. Der Rest muss im Q1 ran, wo die zwei Schnellsten ins Q2 kommen.

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Im FP1 in Motegi war Champion Marc Marquez (Ducati Lenovo) in 1:44,073 min der Schnellste. Die Aprilia-Piloten Jorge Martin und Marco Bezzecchi landeten auf den Rängen 2 und 3. Lokalmatador Takaaki Nakagami (Honda) hatte zu Beginn der Session einen heftigen Highsider, bei dem er sich das linke Schlüsselbein brach. Für den Japaner endete der Heim-GP sehr früh. Rückkehrer Maverick Vinales beendete das erste freie Training auf Rang 18.

Zu Beginn des Zeittrainings betrug die Lufttemperatur in Motegi 23 Grad Celsius. Pünktlich um 15 Uhr Ortszeit gingen die Fahrer auf die Strecke.

Im Artikel erwähnt

Platz 2 für Pedro Acosta (KTM)
Platz 2 für Pedro Acosta (KTM)
Foto: Gold and Goose
Platz 2 für Pedro Acosta (KTM)
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Nach bereits drei Minuten stürzte Alex Rins in Kurve 3. Der Yamaha-Pilot sprintete danach von der Strecke, um so rasch als möglich in seine Box zurückzukommen.

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Die Top-5 nach fünf Minuten: Bezzecchi, Acosta, Bagnaia, Moreira und Razgatlioglu. Kurz danach stürzte Luca Marini (Honda) in Kurve 1. In der Runde zuvor war der Italiener eine Bestzeit gefahren.

Wenig später fuhr Pedro Acosta in 1:44,397 min eine neue Bestzeit. Bezzecchi setzte sich auf Position 2.

Nach acht Minuten musste Ai Ogura seine rauchende Aprilia vor der Kurve 1 am Streckenrand abstellen. Danach wurde die rote Flagge geschwenkt und die Session unterbrochen. Die RS-GP von Ogura hatte auf der Start-Ziel-Geraden – auf Höhe der Boxenausfahrt – Öl verteilt. Der Trackhouse-Pilot lief in seine Box zurück. Loris Capirossi reinigte danach die Strecke gemeinsam mit den Marshals.

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Die Reihenfolge vor der Unterbrechung: Acosta, Bezzecchi, Marini, Martin, Zarco, Bagnaia, Bastianini, Toprak, Binder und Quartararo. Marc Marquez war zu diesem Zeitpunkt Zwölfter.

Als Dritter souverän ins Q2: Champion Marc Marquez
Als Dritter souverän ins Q2: Champion Marc Marquez
Foto: Gold and Goose
Als Dritter souverän ins Q2: Champion Marc Marquez
© Gold and Goose

Nach rund zwölf Minuten wurde die Session fortgesetzt. Ogura hatte sich sein Ersatzbike geschnappt.

Acosta verbesserte seine Bestzeit auf 1:43,866 min. Diese hielt jedoch nicht lang – Bezzecchi setzte sich in 1:43,742 min an die Spitze. Johann Zarco fuhr die drittschnellste Zeit. Kurze Zeit später preschte Marc Marquez auf Rang 3 nach vorn.

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Nach 30 Minuten fuhr Marc Marquez in 1:43,623 min eine neue Bestzeit. Die Top-10 zur Hälfte der Session: MM93, Bezzecchi, Acosta, Martin, Alex Marquez, Aldeguer, Fernandez, Ogura, Quartararo, und Zarco. Vom Rundenrekord, den Bagnaia 2025 aufstellte, war die Meute noch rund 0,7 sec entfernt.

Quartararo verbesserte sich kurz danach auf Position 5, Martin war neuer Zweiter. Dann fuhr Acosta in 1:43,589 min eine neue Bestzeit.

17 Minuten vor dem Ende setzte sich Fermin Aldeguer in 1:43,586 min an die Spitze. Maverick Vinales lag zu diesem Zeitpunkt auf Position 19. Nur drei Minuten später fuhr «Bez» in 1:43,276 min eine neue Bestzeit. MM93 setzte einen drauf und fuhr eine 1:43,138 min. Acosta fuhr die drittschnellste Zeit und Moreira katapultierte sich auf Position 4 nach vorn. Alex Marquez war schneller und neuer Vierter.

Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi fiel im Finale von 1 auf 4 zurück
Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi fiel im Finale von 1 auf 4 zurück
Foto: Gold and Goose
Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi fiel im Finale von 1 auf 4 zurück
© Gold and Goose

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In der Zwischenzeit war Bezzecchi in 1:43,029 min eine neue Bestzeit gefahren. Acosta war neuer Zweiter.

Die Reihenfolge neun Minuten vor dem Ende: Bezzecchi, Acosta, Marc Marquez, Alex Marquez, Martin, Moreira, Zarco, Quartararo, Bastianini und Fernandez.

Dann folgte die finale Zeitenjagd. Zarco stürzte in Kurve 13 – das Hinterrad rutschte ihm weg. Er blieb zunächst etwas benommen im Kiesbett sitzen, doch dann konnte er auf eigenen Beinen von der Strecke gehen.

Acosta fuhr in 1:42,887 min einen Rundenrekord! Kurz danach war AM73 noch schneller – er fuhr eine 1:42,811 min! Moreira stürzte in Kurve 5, er blieb unverletzt.

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Di Giannantonio preschte auf Position 5 nach vorn, Quartararo war neuer Sechster. Im letzten Moment fuhr Bastianini die sechstschnellste Zeit.

An die Zeit von AM73 kam niemand mehr heran. Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Alex Marquez, Acosta, Marc Marquez, Bezzecchi, Bastianini, Di Giannantonio, Quartararo, Martin, Moreira und Zarco.

Kaputt: Ai Ogura musste seine Aprilia RS-GP früh mit Motorschaden abstellen
Kaputt: Ai Ogura musste seine Aprilia RS-GP früh mit Motorschaden abstellen
Foto: motogp.com
Kaputt: Ai Ogura musste seine Aprilia RS-GP früh mit Motorschaden abstellen
© motogp.com

Lokalmatador Ai Ogura beendete das Zeittraining auf Position 15. Pecco Bagnaia wurde nur 16. Die beiden müssen am Samstag im Q1 ran.

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Maverick Vinales landete bei seinem Comeback mit zwei Sekunden Rückstand auf Rang 22 – direkt hinter Toprak Razgatlioglu.

Es ging eng zu – 18 Fahrer lagen innerhalb von einer Sekunde.

Jack Miller spielte das MotoGP-Taxi für Alex Rins
Jack Miller spielte das MotoGP-Taxi für Alex Rins
Foto: Gold & Goose
Jack Miller spielte das MotoGP-Taxi für Alex Rins
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01

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

25

1:42,811

02

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

25

+0,076

03

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

24

+0,100

04

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

24

+0,218

05

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

23

+0,349

06

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

24

+0,386

07

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

25

+0,419

08

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+0,464

09

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

22

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10

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

5

22

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