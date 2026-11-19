Nicht wenige reagierten verwundert, als Iker Lecuona Anfang Juni 2026 als Ersatzfahrer bei Gresini aufgeboten wurde. Doch das Risiko hielt sich in Grenzen, schließlich hatte der Spanier bereits zwei volle Kampagnen als MotoGP-Stammfahrer in den Knochen. Beim seinem MotoGP-Comeback in Balaton-Park verblüffte der hagere Lecuona mit Platz 7 im GP-Rennen. Es war die Eintrittskarte für weitere Einsätze. Ein schlauer Schachzug von Ducati Corse auch um Tester Michele Pirro nicht von der Entwicklung der 2027er-MotoGP-850er abzulenken.

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Highlights bei den weiteren Aushilfsfahrten von Iker Lecuona blieben aus, doch beim Sprint auf Phillip Island holte Lecuona als Neunter einen weiteren GP-Punkt. Und weil der Racer aus Valencia seine Superbike-Saison 2026 als Vize abgeschlossen hatte, hielt die Rennabteilung weiter am 26-Jährigen fest. In Portimao nun das ganz große Los – nach der Rückkehr von Alex Marquez bei Gresini wird die Nummer 27 nun erstmals auf die Lenovo-Ducati des verletzten Pecco Bagnaia geklebt.

Kraftakt in Diensten von Ducati Corse

An der Algarve zeigte sich der Ducati-Vertragsfahrer glücklich – auch wenn das Programm schon seit längerem an der Substanz zehrt. Lecuona: «Ich war seit zwei Monaten keine Woche am Stück mehr zuhause. Dazu haben die Übersee-Reisen in der MotoGP viel Energie gekostet. Man trainiert anders, ernährt sich anders – und verliert sehr viel Zeit im Flugzeug. Jetzt zurück in Europa ist es viel angenehmer.»

Auch die Schlichtungsgespräche mit Lecuonas Gattin verliefen erfolgreich, wie der Lenovo-Pilot in Portimao berichtete: «Als ich am Telefon von dem Plan erfuhr, dass ich in Portimao fahre, sah ich als Erstes das Bild meiner Frau vor mir. Wir hatten unseren einzigen Urlaub bereits verschoben – und nun also noch einmal.»

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Fakt ist: Seit Anfang Oktober ist Lecuona ohne Pause in Ducati-Diensten auf Tour, die Woche vor dem Portimao-GP galt es wieder, als Superbike-Test in Jerez anzutreten. Doch schlechte Bedingungen verhinderten einen Einsatz.

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Iker Lecuona – der schnelle Arbeiter hat sich bei Ducati hochgefahren

Trotz der großen Kraftanstrengung marschierte der Spanier – mit Familie – in bester Stimmung an der Algarve auf. Der einstige Tech3-KTM-Pilot ist sich seiner Situation bewusst. «Hätte mir jemand vor weniger als einem Jahr erklärt, dass ich heute hier in dieser Funktion stehe – ich hätte ihn für komplett verrückt erklärt. Ich bin Ducati sehr dankbar – für die Einsätze bei Gresini und jetzt hier sogar als Pilot im offiziellen Team. Ich weiß das sehr zu schätzen.»