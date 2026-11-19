Supercross Paris: US-Champion Ken Roczen (Suzuki) in Europa eingetroffen
Am kommenden Wochenende verwandelt sich die La Défense Arena in Paris in den Schauplatz des bedeutendsten Supercross-Events Europas. Die ersten US-Stars sind bereits in Europa eingetroffen.
Die Vorbereitungen für das Supercross Paris laufen auf Hochtouren. Am heutigen Donnerstag trafen die ersten amerikanischen Supercross-Stars in der französischen Hauptstadt ein. Allen voran Ken Roczen (Suzuki), der seine Ankunft am Flughafen mit einem Video in den sozialen Medien dokumentierte.
Premiere für Aaron Plessinger
Auch Aaron Plessinger ist bereits in Paris gelandet. Für den Amerikaner wird das traditionsreiche Hallenspektakel gleich in doppelter Hinsicht zur Premiere: Er tritt erstmals beim Supercross Paris an und bestreitet zugleich sein erstes Rennen auf der Triumph TF 450-X.
Triumph mit prominentem Aufgebot
Nach seinem Abschied von Red Bull KTM beginnt für Plessinger ein neues Kapitel. In Paris wird er erstmals unter Rennbedingungen für seinen neuen Arbeitgeber antreten. Gemeinsam mit Jordon Smith bildet er das amerikanische Triumph-Werksaufgebot, das sich in der französischen Hauptstadt der internationalen Supercross-Elite stellt.
Während Plessinger sein Renndebüt für Triumph gibt, verfügt Smith bereits über reichlich Erfahrung mit der britischen Marke. Er sorgte im Februar 2025 in Glendale für den ersten Supercross-Sieg in der 250er Klasse von Triumph.
Sacha Coenen vor seiner Supercross-Premiere
Eine weitere Premiere steht in der SX2-Klasse bevor: Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen wagt erstmals den Sprung ins Supercross-Renngeschehen. Für den 20-Jährigen, der bislang vor allem in der Motocross-WM für Furore sorgte, ist der Auftritt in der La Défense Arena ebenfalls eine Premiere.
Beide Renntage im Livestream
Beide Veranstaltungstage werden über
*) Angaben ohne Gewähr.
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