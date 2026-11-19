Bittere Pille für den neuen Formel-1-Champion Kimi Antonelli: Dem 20-jährigen Italiener ist eröffnet worden, dass er für den spektakulären Las Vegas-GP keine Chance auf die Pole-Position hat. Denn in seinen Mercedes-Rennwagen muss ein neuer Verbrennungsmotor verbaut werden, und das bedeutet – fünf Ränge zurück in der Startaufstellung; denn es handelt sich bereits um den sechsten Verbrenner in dieser Saison.

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George Russell musste diese Strafe bereits in Brasilien absitzen, nun ist die Reihe an Antonelli. Ob Kimi noch weitere neue Teile erhalten wird, ist ungewiss.

Die Erfolgsaussichten von Antonelli bleiben intakt: Auf dem Strip Circuit von Las Vegas lassen sich Ränge gutmachen, und Kimi hat gezeigt, wozu er bei Aufholjagden fähig ist – beim Heimrennen von Monza raste der Bologneser von Startplatz 19 (nach Einbau einer komplett neuen Antriebseinheit) sensationell zum Sieg!

Kimi Antonelli ist nicht der erste Fahrer, auf den in Las Vegas eine Strafversetzung zukommt: McLaren hatte zuvor bereits bestätigt, dass der neunfache GP-Sieger Oscar Piastri um zehn Ränge zurückweichen muss.

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Weitere Strafen werden folgen, sind von den Rennställen aber noch nicht bestätigt.