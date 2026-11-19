Die MotoGP-WM hat sich zum vorletzten Saisonmeeting in Portimao eingefunden. WM-Spitzenreiter Marc Marquez kann sich bereits am Samstag zum Weltmeister küren. Die Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin und Marco Bezzecchi wollen dies verhindern. Zur Erinnerung: VR46-Schützling Marco Bezzecchi hat im Vorjahr mit dem Sieg beim Großen Preis von Portugal seine eindrucksvolle Serie eingeleitet: Der Italiener gewann danach auch in Valencia, die drei ersten Rennen 2026 und führte dabei 121 Runden in Folge.

Werbung

Werbung

Bemerkenswert: Ohne die Sprint-Wertung wäre Bezzecchi immer noch Führender der Weltmeisterschaft. «Mathematisch gibt es natürlich noch eine Möglichkeit – realistisch gesehen ist es aber dann doch sehr weit weg», weiß Bezzecchi, der eine dezente Kampfansage bringt: «Ich habe meine Einstellung geändert, werde hier natürlich das Maximum herauszuholen versuchen. Die WM habe ich selbst nicht mehr unter Kontrolle. Ich will einfach gut in das Wochenende starten.»

Der WM-Titel wird zwischen Marquez, Martin und Bezzecchi (re.) entschieden Foto: Gold and Goose Der WM-Titel wird zwischen Marquez, Martin und Bezzecchi (re.) entschieden © Gold and Goose

Für den 28-Jährigen von der Adria ist klar: «Ich würde hier sicher gerne das Doppel schaffen mit dem Sieg im Sprint und im Hauptrennen, aber es ist nicht das Einzige, was mir helfen würde. Marc dürfte dennoch keine Punkte holen – es ist also im Moment sehr unrealistisch. Wir fokussieren uns auf unseren eigenen Job. Klar, es ist immer wichtig, die Saison so gut wie möglich zu beenden. Das war jetzt meine beste MotoGP-Saison, in diesem Sinne würde ich also gerne auch weitermachen.»

Werbung

Werbung

Zur Auseinandersetzung gegen den großen Marc Marquez sagte «Bez»: «Man lernt immer, wenn man gegen Fahrer kämpft, die super stark sind. Und aus der Geschichte heraus sehen wir, dass Marc einer der besten Fahrer ist. Es ist hart, aber auch eine große Genugtuung, gegen ihn zu kämpfen. Für Aprilia geht es noch um die WM der Konstruktoren. Bezzecchi hat auch das im Blick: «Es ist ein Ziel, für das wir schon die ganze Saison gegen alle Hersteller kämpfen. Wir werden alle bei Aprilia unser Bestes geben und versuchen, der Marke dieses Resultat zu geben.» Eine offizielle Stallorder um Aprilia erstmals auf den Hersteller-Thron zu bringen, gibt es aber auch vier Rennen vor Schluss nicht.