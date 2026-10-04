Live-Ticker MotoGP Motegi: Übernimmt Marc Marquez wieder die WM-Führung?

Im MotoGP-Sprint am Samstag spitzte sich der Kampf um WM-Position 1 mit dem Sieg von Marc Marquez (Ducati) und Platz 3 des Gesamtführenden Jorge Martin (Aprilia) zu, während die Verfolger weitere Punkte verloren. Der WM-Dritte Marco Bezzecchi sah nur als Sechster die Zielflagge, die WM-Vierten und -Fünften Pedro Acosta (KTM) und Fabio Di Giannantonio (Ducati) gingen leer aus, nachdem sie von Alex Marquez (Ducati) abgeräumt worden waren, der dafür im Grand Prix als Strafe zwei lange Runden absolvieren muss.

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Auf Pole-Position steht im Grand Prix von Japan ab 7 Uhr MEZ Jorge Martin, neben ihm nehmen Marc Marquez und Acosta Aufstellung. In Reihe 2 sehen wir Bezzecchi, Alex Marquez sowie Di Giannantonio. Reihe 3 bilden Enea Bastianini (KTM), Raul Fernandez (Aprilia) und Honda-Hoffnung Diogo Moreira, der im Sprint überraschend Zweiter geworden war. Pecco Bagnaia, im Vorjahr in Motegi eine Klasse für sich, qualifizierte sich nur als 13. Der dreifache Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu muss nach verkorkstem Qualifying wieder einmal vom letzten Startplatz losbrausen.

Was im Grand Prix am Sonntag im Mobility Resort Motegi in der Präfektur Tochigi passiert, lesen Sie im umfassenden Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

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