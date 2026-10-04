Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Live-Ticker MotoGP Motegi: Übernimmt Marc Marquez wieder die WM-Führung?

Marc Marquez (Ducati) hat mit seinem Sieg im MotoGP-Sprint in Motegi am Samstag den Rückstand gegenüber WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) auf sieben Punkte reduziert. Setzt sich dieser Trend fort?

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Kampf an der WM-Spitze: Marc Marquez (93) gegen Jorge Martin (89)
Kampf an der WM-Spitze: Marc Marquez (93) gegen Jorge Martin (89)
Foto: gold & goose
Kampf an der WM-Spitze: Marc Marquez (93) gegen Jorge Martin (89)
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Im MotoGP-Sprint am Samstag spitzte sich der Kampf um WM-Position 1 mit dem Sieg von Marc Marquez (Ducati) und Platz 3 des Gesamtführenden Jorge Martin (Aprilia) zu, während die Verfolger weitere Punkte verloren. Der WM-Dritte Marco Bezzecchi sah nur als Sechster die Zielflagge, die WM-Vierten und -Fünften Pedro Acosta (KTM) und Fabio Di Giannantonio (Ducati) gingen leer aus, nachdem sie von Alex Marquez (Ducati) abgeräumt worden waren, der dafür im Grand Prix als Strafe zwei lange Runden absolvieren muss.

Werbung

Werbung

Auf Pole-Position steht im Grand Prix von Japan ab 7 Uhr MEZ Jorge Martin, neben ihm nehmen Marc Marquez und Acosta Aufstellung. In Reihe 2 sehen wir Bezzecchi, Alex Marquez sowie Di Giannantonio. Reihe 3 bilden Enea Bastianini (KTM), Raul Fernandez (Aprilia) und Honda-Hoffnung Diogo Moreira, der im Sprint überraschend Zweiter geworden war. Pecco Bagnaia, im Vorjahr in Motegi eine Klasse für sich, qualifizierte sich nur als 13. Der dreifache Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu muss nach verkorkstem Qualifying wieder einmal vom letzten Startplatz losbrausen.

Was im Grand Prix am Sonntag im Mobility Resort Motegi in der Präfektur Tochigi passiert, lesen Sie im umfassenden Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. Startaufstellung

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Training

  8. Freies Training

  9. 1. Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
#

01

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

02

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

03

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

04

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

07

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

08

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

09

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

10

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

Events

Alle MotoGP Events
  1. Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien