Aufschlag 1 am Freitagmorgen zum Auftakt des Portugal-GP war an Aprilia Racing gegangen. Marco Bezzecchi und Jorge Martin waren nur wenig schneller als die Marquez-Brüder, doch das Projekt aus Noale hatte sich einmal mehr entschlossen und konkurrenzfähig gezeigt.

Werbung

Werbung

Am Nachmittag bogen die Piloten auf eine trockene Piste unter bewölktem Himmel ein. Überschaubare 17 Grad Lufttemperaturen wurden zum Beginn des einstündigen Zeittrainings der Königsklasse gemeldet. Gemeinsames Ziel der 22 MotoGP-Athleten: einen Platz in den Top 10 für einen direkten Einzug ins zweite Qualifying herauszufahren.

Für den klaren WM-Tabellenführer und Titelfavorit Marc Marquez ging es nicht nur um eine gute Ausgangsposition für den nächsten Matchball im Sprint am Samstag, Marquez musste die Session unter allen Umständen ohne Verletzungen überstehen.

Die längste Einheit des Events war gerade sechs Minuten alt, da mussten die Marshalls in Kurve 3 den gestürzten Bagnaia-Vertreter Iker Lecuona bergen. Der Spanier kam ohne ernste Blessuren davon, verlor aber wichtige Zeit, da die GP26 nicht mehr fahrbereit war. An der Spitze der Konkurrenz war derweil wieder Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi aufgetaucht. Platz 2 hatte sich ein stürmischer Diogo Moreira geholt, doch auch der Brasilianer ging weniger später in Kurve 4 zu Boden.

Werbung

Werbung

Bemerkenswert: Hinter Moreira folgten mit Johann Zarco und Luca Marini zwei weitere Honda-Fahrer. Früh in den Top-10 lagen dazu Ai Ogura, Jack Miller, Fermin Aldeguer, Pedro Acosta, Alex Marquez und Raul Fernandez – und damit Vertreter aller fünf Hersteller.

Marco Bezzecchi Foto: Gold and Goose Photography Marco Bezzecchi © Gold and Goose Photography

In der ersten Viertelstunde ohne Q2-Ticket waren die WM-Spitzenreiter Marc Marquez und Jorge Martin. Auf Platz 1 hatte Bezzecchi die Bestmarke auf eine 1:38,3 min gedrückt. Damit war der Italiener noch 1,1 s vom Rundenrekord (1:37,226 min), gehalten von Marc Marquez, entfernt.

Nach 20 Minuten erhöhte der WM-Leader das Tempo, es ging voran auf Position 8. Schnellster Ducati-Athlet war aber Fabio Di Giannantonio. Der VR46-Racer wurde mit jedem Umlauf schneller, um nach 25 Minuten mit einer 1:38,001-min-Bezzecchi von Platz 1 zu verdrängen. Einen großen Sprung zeigte auch Tech3-Pilot Enea Bastianini – der Italiener schob sich hinter Bezzecchi auf Platz 3.

Werbung

Werbung

Fabio Di Giannantonio Foto: Gold and Goose Photography Fabio Di Giannantonio © Gold and Goose Photography

Bezzecchi wiederum ließ P2 nicht lange auf sich sitzen. Zur Halbzeit der Session lieferte «Bez» die erste 1:37er-Runde des Events. Wie schon im FP1 zog Jorge Martin spät, aber entschlossen nach. Als Achter lag die Nummer 89 damit wieder vor Marc Marquez. Die Konkurrenzfähigkeit der Aprilia RS-GP demonstrierte das Trackhouse-Duo, das mit Fernandez und Ogura auf 3 und 4 vorgefahren war.

Nach einer längeren Unterbrechung in der Box von Ducati Lenovo machte sich Marc Marquez daran wieder. In der Out-lap wurde Marquez von Bezzecchi verfolgt. Der Aprilia-Pilot zeigte sich als Spaßvogel und winkte munter in die Heckkamera der Marquez-Ducati.

Miserabel ging es für Iker Lecuona weiter, der Superbiker stürzte erneut – und wieder in Kurve 4. Erneut musste der Ersatzmann die wichtige Session zu Fuß unterbrechen. Derweil gingen die ersten Piloten mit den weichen Michelin-Reifen auf den Kurs. Acosta schob sich an Bastianini vorbei und war damit wieder bester KTM-Pilot.

Werbung

Werbung

Mit 15 Minuten auf der Uhr die erste Attacke von Marc Marquez. Die Nummer 93 verpasste Bezzecchis Marke nur um 0,034 s. Im Schlepptau zog sich Rookie Diogo Moreira an die fünfte Stelle. Jetzt auch unter 1:38 min – Pedro Acosta mit der drittbesten Zeit. Eine Überraschung gelang Gresini-Youngster Aldeguer. Der jüngste Pilot der MotoGP zog an die Spitze.

Im Finale veränderte sich die Reihenfolge in den Top-10 noch einmal nahezu komplett. Auf einmal hießen die Top-3 Di Giannantonio, Bezzecchi und Alex Marquez. Marc war bereits wieder auf 6 zurückgefallen. Jorge Martin fuhr nur auf Platz 14. Erst vier Minuten vor der Flagge machte sich der «Martinator» für die Schlussattacke auf den Weg. Es ging nach vorne, die 1:37,7 min reichte aber nur für Platz 10. Der Session setzte dann wieder Alex Marquez die Krone auf: 1:37,350 min, Bestzeit für den Rückehrer und Sieger des letzten Spints in Portimao. «AM73» verpasste den Rundenrekord um ein Zehntel.

Marquez-Verfolger Jorge Martin (Aprilia) in Portimao Foto: Gold and Goose Marquez-Verfolger Jorge Martin (Aprilia) in Portimao © Gold and Goose

Applaus gab es erneut für Jake Dixon. Der Honda-Ersatzfahrer war schneller als Luca Marini und fuhr auf Platz 16. Noch besser machte es Johann Zarco, der die RC213V auf hinter KTM-Held Acosta auf Platz 5 steuerte. Mit Bezzecchi (3.), Marquez (6.) und Martin (10.) kämpften sich die WM-Elite geschlossen ins Q2. Bemerkenswert die geringen Zeitabstände: Martin verlor als Zehnter nur 0,408 s – Dixon auf Rang 16 eine Sekunde.

Werbung

Werbung