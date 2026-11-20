Alex Marquez fuhr am Freitag im MotoGP-Zeittraining in Portimao die Bestzeit. Mit seiner schnellsten Runde von 1:37,350 min war er nah dran am Rundenrekord seines Bruders Marc. Ducati-Kollege Fabio Di Giannantonio kam AM73 am nächsten, dem Italiener fehlten nur 0,082 Sekunden.

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«Die gute Sache ist, dass der Schmerz weg ist», erklärte Alex Marquez, der Portimao-Sprint-Sieger von 2025. «Es ist aber definitiv so, dass die Muskelkraft noch etwas fehlt – da bin ich limitiert. Ich habe deswegen am Nachmittag nicht zu viele Runden vor der Zeitenjagd gedreht. Ich wollte deswegen noch mehr direkt ins Q2, damit ich am Samstag keine zusätzliche Energie verbrauchen muss.»

Alex Marquez: «Ich muss hier einfach überleben»

Marquez betonte: «Das Team hat mir sehr geholfen, wir haben nur kurze Stints absolviert. Ich mache mir aber schon Sorgen, was das lange Rennen betrifft.» Der 30-Jährige schüttelte am Vormittag im FP1 auch einmal die Hand aus. «In der Lederkombi ist der Muskel doch ziemlich eingeengt. Ich muss hier einfach überleben. Ich werde morgen auf meinen Körper hören müssen. Auch nach Valencia werde ich weiterarbeiten müssen.»

Zu seiner Performance sagte Alex Marquez: «Ich habe an einigen Stellen noch Probleme, wie in der starken Bremszone vor Kurve 1 und in den schnellen Richtungsänderungen – da kann ich nicht so präzise sein, wie ich es gerne hätte. Ich war überrascht, als ich am Vormittag den Einser bei mir auf der Tafel sah. Am Nachmittag war es dann schon eine ordentliche Runde mit viel Druck.»

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«Ich denke, Aprilia hat hier ein wenig mehr im Köcher als wir mit der Ducati», ist sich der Spanier sicher. «Auf einer Runde können wir vorne sein, aber über die lange Distanz ist Marco (Bezzecchi) extrem stark. Er ist um drei Zehntel schneller als alle anderen – er fliegt hier um die Strecke! Aber die Piste ist einfach cool. Ich habe zum Team gesagt, wir sollten wie Toni Elias einst in Estoril einmal quer ankommen vor Kurve 1 – vor Kurve 1 ist es hier aber keine gute Idee.»