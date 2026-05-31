Ab 11 Uhr: Wo die Rennen der MotoGP-WM in Mugello live zu sehen sind
Am Sonntag finden auf dem Mugello Circuit die Grands Prix der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP statt. SPEEDWEEK.com gibt eine Übersicht, wann und wo die Rennen gezeigt werden.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.
Der Große Preis von Italien an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.
In Österreich sorgt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Sonntag ab 10.55 Uhr die Rennen aller Klassen live. RTS2 überträgt den Großen Preis von Italien nicht.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Italien 2026 (MESZ):
Sonntag, 31. Mai:
-
08.45 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2 (13 Runden)
-
09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
-
11.00 Uhr: Moto3-Rennen (17 Runden)
-
12.15 Uhr: Moto2-Rennen (19 Runden)
-
14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (23 Runden)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand