Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Keine Punkte und großer Frust bei Fabio Quartararo (Yamaha): «Wie erwartet»

Yamaha hatte bei der MotoGP auf dem Red Bull Ring nichts zu melden. Für die besten Ergebnisse sorgte Werkspilot Fabio Quartararo – aber außerhalb der Punkteränge.

MotoGP

Eine Weile konnte sich Fabio Quartararo in den Top-10 behaupten
Eine Weile konnte sich Fabio Quartararo in den Top-10 behaupten
Foto: Gold & Goose
Eine Weile konnte sich Fabio Quartararo in den Top-10 behaupten
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die erste MotoGP‑Saison von Yamaha mit dem V4-Motor ist eine Katastrophe. In der Herstellerwertung ist man mit Abstand Letzter und für die Teamwertung gilt dasselbe. Selbst Aushängeschild Fabio Quartararo muss kämpfen, um zumindest die Punkteränge zu erreichen – am vergangenen Wochenende in Spielberg gelang das dem 27-Jährigen bereits zum siebten Mal nicht!

Werbung

Werbung

Dabei fing das Wochenende auf dem Red Bull Ring als Zehnter im Zeittraining am Freitag durchaus erfreulich an. Der Einzug ins Q2 war damit gesichert, aber mehr als Startplatz 12 war im Qualifying dann nicht drin. Im Sprint und im Hauptrennen wurde der Franzose Zwölfter und 17. «Das Qualifying lief gut, und auch der Sprint war gut», analysierte der Weltmeister von 2021. «Ich wusste, dass es schwierig werden würde, in die Top-10 vorzustoßen. Daher denke ich, dass Platz 12 die Platzierung war, die wir verdient haben. Ich fühle mich gut auf dem Motorrad, aber im Rennen ist es schwieriger, dieselben Rundenzeiten zu fahren, wenn andere Fahrer vor einem sind.»

Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi und Marc Márquez
Marco Bezzecchi und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta und Team
Pedro Acosta und Team
Foto: Gold & Goose
Martin, Acosta, Bezzecchi
Martin, Acosta, Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
Sieger Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
Sieger Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Das Hauptrennen am Sonntag ging über 28 Runden. Mit einem Blitzstart kam Quartararo als Achter aus der ersten Runde und behauptete sich in der ersten Rennhälfte bemerkenswert in den Top-10. Dann hatte er sein Feuerwerk abgeschossen und es ging rückwärts. «Was soll ich schon zu den Rennen sagen? Es lief, wie ich es erwartet hatte. Ich habe alles gegeben und versucht, in den ersten Runden an Pecco dranzubleiben, auch wenn ich damit meine Reifen zerstören würde. Mir war aber klar, dass eine Platzierung in den Punkten schwierig sein würde, aber ich habe es versucht», betonte Fabio. «Unser Problem ist, dass wir mit jedem Reifen Schwierigkeiten haben. Im Qualifying hatte ich mit mehr Problemen gerechnet, aber im Sprint und im Hauptrennen hatten wir viel Spinning. Tatsächlich hatten andere dieses Mal noch mehr zu kämpfen als wir.»

Werbung

Werbung

Quartararo spielt auf Ducati an. Selbst Ausnahmekönner Marc Márquez kam im langen Rennen nicht über Platz 5 hinaus.

TV-Programm

Wäre ein weniger furioser Auftakt des Yamaha-Piloten hinsichtlich der Distanz nicht zielführender gewesen? Quartararo winkt ab. «Für mich fühlte es sich besser an, die ersten zehn Runden das Maximum zu geben und Spaß zu haben. Dass dann passieren würde, kannte ich vom Sprint – da waren die Reifen auch zerstört. Ich konnte auch keine Erkenntnisse mitnehmen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. Startaufstellung

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Freies Training

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

28

42:16,996

1:29,533

25

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

28

+1,017

1:29,664

32

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+1,209

1:29,879

23

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

28

+2,139

1:29,937

19

05

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

28

+7,339

1:29,798

20

06

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

28

+8,720

1:29,778

11

07

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

28

+9,686

1:30,146

13

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

28

+12,365

1:29,887

10

09

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

28

+14,869

1:30,062

7

10

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

5

28

+16,266

1:30,026

9

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  • Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  4. Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM