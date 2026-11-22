Nachdem das Wetter am Sprint-Samstag eine relevante Nebenrolle übernommen und dem Rennen der Königsklasse wenige, aber folgenreiche Regentropfen beschert hatte, war am Sonntagmorgen keine Wolke über dem Autodrom von Portimao zu sehen. Alles deutet auf tadellose Bedingungen am GP-Sonntag hin, es werden Temperaturen von knapp 20 Grad in der Luft und keine Niederschläge erwartet.

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Als das Warm-up der MotoGP gestartet wurde, war es dagegen noch deutlich kühler. Hintergrund: Durch den angepassten Zeitplan und dem Start des GP-Rennens bereits um 13 Uhr Ortszeit öffnete die Boxengasse bereits um 9 Uhr. Gerade einmal 14 Grad waren angezeigt und rund um den Kurs waren nach dem Regen auch am Samstagabend noch feuchte Flecken und extrarutschige Randsteine zu beachten. Alle Piloten nahmen die Startrunde mit Regenreifen in Angriff.

Alex Marquez (Gresini) blieb in der Box. Von Beginn an auf der Piste war dagegen Marc Marquez. Der Ducati-Pilot, der am Samstag kurz vor der Ziel gestürzt war, spulte zwei fehlerfreie Runden ab, kam dann wieder in die Box. Zeitgleich ging Marco Bezzecchi, jetzt auf Slicks, für eine Check-Runden auf die Piste.

Regenreifen waren Pflicht

Ernster nahmen die 10-minütige Session die Yamaha-Piloten Augusto Fernandez und Jack Miller. Mit Regenreifen führten die kleine Konkurrenz von 10 Fahrern mit 1:52er-Zeiten an. Dahinter, Acosta (KTM) und Fermin Aldeguer.

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Wieder auf dem Bike war auch LCR-Pilot Diogo Moreira. Der Rookie, der im Q1 einen einmalig spektakulären Crash erlebt hatte, absolvierte fünf Runden und beendete die Session auch auf Platz 5. Teamkollege Zarco absolvierte nur eine Runde um sein Sturzbike vom Vortag zu überprüfen.

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Während im Finale für eine Runde auch die Tackhouse-Piloten auf den Kurs gingen, drückte Gresini-Pilot Aldeguer die Bestzeit auf eine 1:51,898 min. Die Elite der Königsklasse ließ es ausgesprochen vorsichtig angehen. Marco Bezzecchi fuhr als Neunter vier Sekunden langsamer, Jorge Martin als Elfter fünf Sekunden. Marc Marquez beendete die Session unbeschadet, aber ohne Rundenzeit.