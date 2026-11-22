Showdown in Abu Dhabi: Sebastian Loeb hofft auf Rally-Raid-WM-Titel
Toyota-Pilot Seth Quintero kommt zwar als Führender zum WM-Finale, aber Dacia Sandrider-Pilot Loeb besitzt noch alle Chancen auf die Meisterschaft - wie auch dessen Teamkollege Nasser Al Attiyah.
Der US-Amerikaner Seth Quintero liegt mit 135 Punkten im Zwischenklassement der Rally-Raid-WM mit einem Vorsprung von 14 Zählern vor dem neunfachen Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb und weiteren 20 Punkten vor dem fünffachen Dakar-Sieger Nasser Al Attiyah. Theoretische Chancen auf die Meisterschaft besitzt zudem noch Henk Lategan (Toyota), der mit 50 Punkten Rückstand.
Im Gegensatz zur Motorrädern vergibt der FIA-Wettbewerb Meisterschaftspunkte sowohl für die Platzierungen auf den einzelnen Etappen als auch für die Gesamtwertung der Rallye. Da fünf Wertungsprüfungen gefahren werden, kann Quintero seinen Vorsprung im Titelrennen nicht einfach bis zum Ziel mit konservativer Fahrt auf sichere Ankunft verteidigen. Loeb und Al Attiyah wissen, dass sie den Punkterückstand durch konstant starke Etappenleistungen schrittweise verringern können.
Sebastian Loeb erklärte vor dem Saisonkehraus: «Unsere Ausgangslage ist nach dem Pech bei der Rallye Marokko nicht mehr so gut. Die Meisterschaft ist jedoch immer noch offen und wir besitzen alle Chancen».
«Abu Dhabi ist eine schwierige Rallye. Wir wissen, dass alles passieren kann. Unser Ziel ist es bis zum allerletzten Moment um den Titel zu kämpfen. Ich hoffe, dass es in Abu Dhabi gut für uns läuft, auch wenn wir wissen, dass Nasser auf diesem Gelände sehr schnell ist, ebenso wie Seth Quintero».
«Es ist eine sehr spezielle Rallye. Vor allem die Dünen macht sie besonders anspruchsvoll».
Der Kampf um die Herstellerwertung bringt weitere Überlegungen mit sich. Bei der WM-Abschiedsvorstellung nach dem schon länger feststehendem Ausstieg liegt Dacia mit 372 Punkten mit 47 Zählern vor Toyota. Ford besitzt mit 140 Punkten Rückstand keine Möglichkeiten mehr auf den Titel. Individuelle Ambitionen der Titelanwärter müssen mit den Zielen der Teams in der Herstellerentscheidung in Einklang gebracht werden.
Die 35. Ausgabe der Abu Dhabi Desert Challenge, bei der vom 23. bis 27. November zum ersten Mal das Saisonfinale der Rally-Raid-WM ausgetragen wird, führt von der antiken Stadt Al Ain im Osten der Vereinigten Arabischen Emirate nach Al Sila im Westen und wieder zurück.
Die Strecke zeigt gegenüber den Vorjahren neue Herausforderungen auf. Die Gesamtlänge des Wüstenmarathons beträgt 1.931 Kilometer, davon 1.326 Kilometer gegen die Uhr. Die Wertungsabschnitte bestehen aus Schotter- und Sandpisten, Dünen, ausgetrockneten Seen, einigen Asphaltabschnitten sowie felsigen Passagen, wobei Dünen 23 Prozent der Wertungszeit ausmachen.
Die Startposition vor den einzelnen Etappen stellt in Abu Dhabi eine ganz eigene taktische Herausforderung dar. Teilnehmer, die eine Etappe eröffnen, müssen sich ohne die von den Vorfahrern hinterlassenen Spuren durch das Gelände navigieren. Teams, die später starten, können möglicherweise dann bessere sichtbare Orientierungspunkte in den Dünen vorfinden.
Insgesamt 23 Teams sind in der Autokategorie gemeldet, von denen zwölf in der Wertung Ultimate, sieben in der Kategorie Challenger und vier in der Kategorie SSV antreten.
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