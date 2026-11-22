Bei der diesjährigen Ausgabe der 24 Hours of Le Mans gab es im Rahmenprogramm Rennen zur Ferrari Challenge Europe. Dabei wurde mit einem interessanten Rennwagen Gas gegeben: Dem 296 Challenge. Dieser Renner wird für 2027 einen Nachfolger erhalten, der gerade auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló während des Finali Mondiali Ferrari vorgestellt wurde und den passenden Namen 296 Challenge Evo trägt. Unter der Haube des 296 Challenge Evo arbeitet ein V6-Biturbo-Motor mit 2.992 Litern Hubraum. Die Leistung des Fahrzeuges liegt bei 700 PS und das Gewicht bei 1.330 Kilogramm. Es ist bereits das zehnte Challenge-Modell von Ferrari seit 1993.

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Ziel beim Evo war es, die absolute Performance zu steigern, ohne dabei Kompromisse beim Fahrverhalten einzugehen. So wurde beispielsweise an der Aerodynamik gearbeitet. Es werden zwei Standardkonfigurationen eingeführt: HD (High Downforce) und LD (Low Drag). Beim 296 Challenge Evo erhöht sich der maximale Abtrieb um zwölf Prozent gegenüber dem 296 Challenge. In der Low-Drag-Konfiguration wurde der Luftwiderstand um vier Prozent reduziert. Verbessert wurde auch die Fahrkonstanz über die Renndistanz und der Reifenverschleiß.

Auf der Strecke in Mugello hat Ferrari einen Vergleichstest durchgeführt. Dabei war der Evo in der High-Downforce-Konfiguration rund 0,8 Sekunden schneller als der noch aktuelle 296 Challenge. Mit dem neuen Renner richtet sich Ferrari nicht nur an erfahrene Gentleman-Piloten, sondern explizit auch an aufstrebende junge Talente, die später einmal den Schritt in den GT3-Sport machen wollen. Da passt es, dass Ferrari mit dem neuen 296 Challenge Evo in Bezug auf das Fahrerlebnis noch näher an den 296 GT3 Evo heranrückt.

Der 296 Challenge Evo debütiert 2027 zunächst in der Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe und der Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America. 2027 feiert die Ferrari Challenge zudem ihr 35-jähriges Jubiläum. Danach soll der Neue aber auch in den anderen Ferrari Challenges zum Einsatz kommen. 2027 ändert sich teilweise auch das Format der Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe. Bei den Stationen in Mugello, Hockenheim und Valencia werden 40-minütige Endurance-Rennen eingeführt. Dabei soll es auch einen Boxenstopp geben, bei dem (wenn gewollt) auch der Fahrer gewechselt werden kann.

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Der Bruder: Ferrari 296 Challenge Stradale

Zusätzlich zum 296 Challenge Evo hat Ferrari gleichzeitig auch den 296 Challenge Stradale vorgestellt - also ein Serienmodell mit Verbindung zum Rennwagen. Der 296 Challenge Stradale wird ebenfalls vom V6-Biturbo-Motor mit 2.992 Litern Hubraum angetrieben. Dort leistet das Aggregat hingegen 670 PS und ist mit einem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe aus der Formel 1 gekoppelt. Wie beim 296 Challenge Evo verzichtet Ferrari auch beim 296 Challenge Stradale auf ein Hybridsystem. Das hat positive Auswirkungen auf das Gewicht und die Komplexität. Die beiden Fahrzeuge entstanden in enger Verbindung, um die symbiotische Beziehung zwischen Renn- und Serienfahrzeugen des Cavallino Rampante hervorzuheben.