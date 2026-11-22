Ferrari kommt einfach nicht zur Ruhe. Nach dem Mexiko-GP, mit der wohldokumentierten Schlacht zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc (Max Verstappen sagte Danke und gewann), nach diesem Zoff stellte Lewis Hamilton in den Raum: «Gegen mich fähr Charles Leclerc härter als gegen jeden anderen Piloten. Ich habe fast das Gefühl, er denkt – wenn ich nicht gewinnen kann, dann soll der andere Ferrari-Fahrer auch nicht gewinnen.»

Werbung

Werbung

Beim Überhol-Festival von Las Vegas haben wir quasi Version 2.0 des Ferrari-internen Hahnenkampfs erlebt. Da erhielt Lewis Hamilton eine Strafe von 10 Sekunden, weil er im Duell mit Norris neben die Bahn gefahren war. Klar war programmiert, dass später der Vorwurf kommen würde, wieso er, Lewis, hier 10 Sekunden aufgebrummt erhält, während der, Leclerc, in Mexiko nur 5 Sekunden erhielt, was gemessen an Hamilton keine Strafe war (gemessen an Verstappen schon).

Tja, und dann brachten es die zwei Ferrari-Fahrer tatsächlich fertig, sich erneut in die Kiste zu fahren, dafür erhielt der Monegasse Leclerc eine Strafe von 10 Sekunden, aber das ist für Hamilton auch kein Trost.

Während dieses Rennens ist Ferrari-Teamchef Fred Vasseur am Kommandostand um zehn Jahre gealtert, und der Franzose kann sich auf tüchtig Gegenwind aus dem italienischen Blätterwald gefasst machen.

Werbung

Werbung

Der Tenor wird ungefähr so lauten: Vasseur hat den Laden mit seinen zwei Alpha-Tieren nicht im Griff.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Thomas Kuttruf Weiterlesen TV-Programm Live Lusail: FP1 FIA Formula One World Championship 27.11.2026 - 14:15

Als Lewis Hamilton im Rennen von seiner Strafe informiert wurde, kochte er: «Oh, das ist einfach nur Bockmist.»

Hamilton wurde gleich doppelt bestraft. Denn hätte Ferrari in der folgenden Safety Car-Phase Hamilton und Leclerc beide an die Box gebracht, so hätte bei Lewis zunächst die 10 Sekunden-Strafe abgesessen werden müssen, Leclerc wäre gleich mitgerissen worden, weil er dahinter hätte warten sollen.

Also holte Ferrari Leclerc rein und liess Hamilton draussen, der fiel dadurch auf P14 zurück. Von da kämpfte sich Lewis mit einigen haarigen Manövern zurück – und dann kam es zur Kollison.

Werbung

Werbung

Hamilton spottete am Funk noch während des Grand Prix: «Ist das nicht interessant? Bei einem Rennen erhält einer für solch eine Aktion eine Strafe von fünf Sekunden, und ich, der versucht, eine Kollision zu verhindern, erhalte zehn Sekunden.»

Während der Auslaufrunde sagte Hamilton: «Ich habe alles gegeben, Leute, ich wollte diese Punkte unbedingt für euch holen. Es tut mir leid, dass dies ein so schrecklicher Tag geworden ist. Danke für eure harte Arbeit. Die Boxenstopps waren fantastisch, die Strategie war perfekt.»

Nach dem Rennen angesprochen auf die Kollision mit Leclerc, sagt Hamilton: «Darauf lasse ich mich nicht ein. Da müsst ihr euch mit Ferrari unterhalten.»

«Wir wussten, dass wir an diesem Wochenende vor einer ganz schwierigen Aufgabe stehen. Aber dann erwiesen sich die Probleme auf den Geraden noch als viel gravierender. Klar hat das unser Leben sehr schwer gemacht.»

Werbung

Werbung

«Dennoch lief es im Rennen ganz anständig, und wir konnten Plätze gutmachen, so wie wir uns das vorgenommen hatten. Mein Ziel bestand insgeheim darin, vor den McLaren ins Ziel zu kommen, denn da ging es um den Kampf in der Konstrukteurs-WM.»

«Aber dann habe ich eine Strafe ausgerechnet dafür erhalten, eine Kollision mit einem McLaren zu vermeiden. Das ist wirklich streng! Das ist frustrierend. Ich riss mich zusammen und startete eine neue Aufholjagd – und dann wurde ich zur Seite gestubst. Klar ist das bitter. Denn ich glaube, wir hatten das Tempo, um auf dem Siegerpodest zu landen.»

Auf die Frage, ob man sich bei Ferrari nicht über Benimmregeln dem Teamgefährten gegenüber unterhalten sollte, meint Lewis: «Ich habe alles zu diesem Thema gesagt, ich hoffe, Ferrari findet da einen Weg. Das ist eine Entscheidung von Ferrari.»

«Ich kann nicht mehr tun, als alles geben. Es ist nicht einfach. Hoffentlich wird da eine Lösung gefunden.»





Werbung