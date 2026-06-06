Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Pedro Acosta über Marc Marquez: «Als hätte er noch mehr herausholen können»

Am MotoGP-Samstag am Balaton fuhr KTM-Ass Pedro Acosta zu seinem fünften Podestplatz der Saison 2026. Dass der zweite Sprintsieg noch ausfiel, lag am Auftritt von Marc Marquez. Acosta war beeindruckt.

Bernhard M. Höhne

Von

MotoGP

Pedro Acosta fuhr im Balaton-Sprint vor WM-Leader Bezzecchi auf Platz 2
Pedro Acosta fuhr im Balaton-Sprint vor WM-Leader Bezzecchi auf Platz 2
Foto: Gold and Goose
Pedro Acosta fuhr im Balaton-Sprint vor WM-Leader Bezzecchi auf Platz 2
© Gold and Goose

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Wir müssen weiterarbeiten! Es war nur eine kleine Handgeste, die Pedro Acosta in der Auslaufrunde des MotoGP-Sprintrennens in Ungarn in Richtung der an seinem Motorrad installierten Kamera machte, doch sie fasste das Rennwochenende der KTM-Speerspitze bis dahin treffend zusammen. Am Freitag hatte der Spanier im Zeitfahren die Bestzeit in den ungarischen Asphalt gebrannt. In beiden freien Trainings untermauerte die Nummer 37 ihren Anspruch auf Spitzenplätze mit zwei dritten Plätzen und am Samstag im Qualifikationstraining folgte der zweite Startplatz hinter Marc Marquez.

Werbung

Werbung

An dieser Reihenfolge änderte sich auch während des 13 Runden dauernden Sprintrennens nichts. Seinen Start hielt der Racer aus Murcia für verbesserungswürdig: «Der Beginn war nicht gut. In den ersten Kurven waren aber alle Fahrer besonders vorsichtig.» Im Geschlängel nach der Zielgeraden haben die MotoGP-Raketen auf der ungarischen Strecke ähnlich wenig Platz, wie auf dem Kurs nahe Montmelo, bei dem es beim letzten katalanischen MotoGP-Event zu mehreren Stürzen kam. Im weiteren Rennverlauf fand sich für den WM-Vierten kein Weg mehr heran an an die Nummer 93 in Ducati-Diensten, trotz konstanter Rundenzeiten Acostas. Zu souverän war der Auftritt des WM-Siebten Katalanen, der infolge einer Schulter-OP als nicht voll fit gilt und der im Vorfeld an das Event Ansprüche an Pole-Position und Rennsiege noch von sich gewiesen hatte.

Glückwünsche vom zukünftigen Boss: Dall'Igna (Ducati) mit Pedro Acosta (2.)
Glückwünsche vom zukünftigen Boss: Dall'Igna (Ducati) mit Pedro Acosta (2.)
Foto: Gold and Goose
Glückwünsche vom zukünftigen Boss: Dall'Igna (Ducati) mit Pedro Acosta (2.)
© Gold and Goose

Empfehlungen

Auch der Racer aus Murcia zeigte sich im Rahmen der Podiumszeremonie am Samstag überrascht: «Wie schnell Marc von Anfang an unterwegs war, war verblüffend! Es wirkte, als hätte er in einigen Runden noch mehr herausholen können.» Auch ein Überholmanöver des KTM-Asses gegen Marquez hätte am Ausgang wenig geändert: «So schnell wie Marc im letzten Sektor war und wie gut er der Lage war aus Kurve 4 herauszubeschleunigen, hätte ihm das eine Möglichkeit gegen mich eröffnet. Für mich ist der zweite Platz im Sprint ein gerechtes Ergebnis.»

Werbung

Werbung

Der Spanier bewertete sein eigenes Rennen mit einem lachenden und einem weinenden Auge: «Wir sind wieder auf dem Podium, damit müssen wir zufrieden sein!» Schließlich gäbe es auch im Grand Prix am Sonntag eine Siegchance. Einzige Voraussetzung: «Wir müssen uns am Sonntag einfach noch weiter steigern.»

Vor dem Grand Prix am Sonntag liegt Pedro Acosta in der Gesamtwertung weiterhin auf Rang 4. Der Rückstand auf den WM-Dritten Fabio Di Giannantonio beträgt nach dem achten Platz des Italieners im Sprintrennen noch 22 Punkte.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

03

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

05

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

06

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

07

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

08

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

10

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  5. TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien