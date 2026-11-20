Das Qualifying des FIA GT World Cup fand, wie im Vorjahr, in zwei Segmenten statt. Alle Fahrzeuge bestritten den halbstündigen ersten Teil des Qualifyings. Die schnellsten acht Fahrzeuge rückten in die Superpole-Sitzung vor, wo die Fahrer um die besten Positionen kämpften.

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Nachdem Laurin Heinrich bereits den Donnerstag in Macau dominierte, fuhr der Porsche-Werksfahrer auch im Qualifying die Bestzeit. Im AO by Absolute Porsche 911 GT3 R fuhr der 25-Jährige mit einer Rundenzeit von 2:31.278 Minuten auf die Pole-Position für das morgige Qualifikationsrennen auf dem Guia Circuit.

Die zweitschnellste Rundenzeit fuhr der zweimalige DTM-Champion Thomas Preining in einem weiteren Porsche von Absolute Racing. Die beiden Porsche trennten nach der Superpole 0,622 Sekunden.

Raffaele Marciello komplettiert im WRT BMW M4 GT3 die Top 3-Positionen. Kurios: Marciello fuhr dabei exakt die selbe Rundenzeit wie Preining, doch da der Österreicher die Zeit zuerst setzte, wird er vor dem BMW-Werksfahrer gewertet.

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Das Zeittraining fand auf regennasser Strecke statt, so dass die Piloten mit schwierigsten Bedingungen auf dem Guia Circuit kämpfen mussten.

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Mit 13 Minuten Restfahrzeit im ersten Segment wurde die Sitzung mit der Roten Flagge unterbrochen. Jamie Day flog mit seinem Comtoyou Racing Aston Martin Vantage GT3 im Bereich Police ab und rutschte in die Streckenbegrenzung. Day konnte dabei das Fahrzeug aus eigener Kraft zurück in die Boxengasse bringen.

Joel Eriksson fuhr im ersten Qualifyingsegment mit einer Rundenzeit von 2:31.570 Minuten die Bestzeit vor Raffaele Marciello und Laurin Heinrich.

Ergebnis FIA GT World Cup Macau Qualifying (Top 10):

Laurin Heinrich – AO by Absolute – Porsche 911 GT3 R Thomas Preining – Tempo by Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R Raffaele Marciello – WRT – BMW M4 GT3 Joel Eriksson – Phantom Global Racing – Audi R8 LMS GT3 Earl Bamber - Audi Sport Team Absolute - Audi R8 LMS GT3 Maro Engel – Craft-Bamboo Racing – Mercedes-AMG GT3 Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3 Luca Engstler – Absolute Corse – Lamborghini Huracán GT3 Alessio Picariello – Tempo by Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R Dorian Boccolacci – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R

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