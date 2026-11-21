Im Qualifying für den Portimao-GP sah für Fabio Di Giannantonio noch alles nach einem richtig starken Samstag aus. Während das Wetter an der Algarve zwischen Nieselregen und trockener Piste hin und her pendelte, stellte der Römer seine VR46-Ducati auf Startplatz 3 in die erste Reihe. Auf den Pole-Rekord von Marco Bezzecchi fehlten ihm allerdings schon 0,622 Sekunden.

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Attacke auf Marquez ging für «Diggia» ins Leere

Der Start war ordentlich, trotzdem rutschte er in der ersten Runde hinter Raul Fernandez auf Platz 4 zurück, direkt hinter WM-Leader Marc Marquez. Auf den WM-Führenden nahm er nur wenig Rücksicht: In Runde 2 stach er beim Anbremsen auf Kurve 2 innen hinein, doch Marquez konterte sofort und holte sich den Platz zurück. Kurz darauf ging Alex Marquez innen an Di Giannantonio vorbei, der plötzlich mitten in der Verfolgergruppe festhing.

Dann ging es Schlag auf Schlag. Erst bremste sich Pedro Acosta (KTM) vorbei, was auch Jorge Martin nutzte und einen Weg an den Italiener vorbei fand. Mit dem WM-Zweiten lieferte sich «Diggia» ein Hin- und Her, zugunsten von Acosta, der einige Meter zwischen sich und Martin bringen konnte. Durch den Sturz von Marquez rückte Di Giannantonio zwar einen Platz nach vorne, doch in den Schlussrunden zog auch Ai Ogura – ausgerechnet sein direkter Rivale um WM-Rang 5 – vorbei. Am Ende stand Platz 7 und damit die schlechteste Ausbeute der ganzen Gruppe.

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Für Di Giannantonio war mehr möglich – Entschuldigung bei VR46

Ausreden suchte Di Giannantonio nach dem Sprint keine. «Heute ist es komplett meine Schuld», stellte er klar. «Wir hatten ein gutes Motorrad, das Team hat einen fantastischen Job gemacht, auch mein Start war gut. Aber dann geriet ich aus dem Rhythmus.»

Mit fehlendem Selbstvertrauen habe das nichts zu tun gehabt. Er zählte die Kettenreaktion selbst auf: Erst der Überholversuch an Marc Marquez, dann zog dessen Bruder Alex vorbei. Beim Vorbereiten der Attacke auf Alex Marquez kamen Acosta und Martin, vor Kurve 4 wäre er Acosta fast hinten aufgefahren und Martin schlüpfte durch. «Ich habe so viele kleine Fehler gemacht, aber auf diesem Niveau summiert sich das zu einem schlechten Ergebnis.» Beim Team habe er sich bereits entschuldigt.

Gefährliche Regenschauer – immer über einem anderen Streckenteil

Als es anfing stärker zu regnen, fuhr er vorsichtiger. Ihm war klar: Eine Phase der Unkonzentriertheit würde sein Rennen beenden. «Ich habe angefangen, etwas Tempo rauszunehmen.»

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Besonders tückisch sei gewesen, dass der Regen wanderte. Erst traf es die Kurven, in denen Marquez stürzte, eine Runde später die Kurven 9 und 10, später war «die letzte Runde im letzten Sektor komplett nass. Es war ein kniffliges Rennen.» Auf die Boxentafel habe er nicht geschaut, sondern nur auf die Zielflagge gewartet. In der WM bleibt Di Giannantonio mit 285 Punkten Sechster, auf den Fünften Ai Ogura fehle 13 Zähler.