Zarco meldete sich wieder zu Wort: Nach Verbrennung Angst vor Operation

MotoGP-Veteran Johann Zarco war einer der beiden Fahrer, die beim Catalunya-GP schwere Verletzungen davongetragen haben. Sowohl Alex Marquez , der zuvor unabhängig von Zarco nach einer Kollision mit Pedro Acosta in die Streckenbegrenzung geflogen war, als auch der 35-jährige Zarco hatten noch großes Glück . Dennoch: Die Karriere beider GP-Sieger ist vorerst ausgesetzt.

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Im Fall von Johann Zarco deutet vieles auf eine längere Pause hin. Betroffen ist beim Südfranzosen in erster Instanz das linke Bein. Nach dem Crash in Kurve 1 in Barcelona war das Bein unglücklich ins Heck der Ducati von Pecco Bagnaia geraten. Wenig überraschend hielt das Bein der Belastung nicht stand – Wadenbein und der gesamte Bandapparat gingen bei dem schweren Unfall kaputt.

Zarco konnte das Krankenhaus auf Krücken verlassen Foto: instagram Johann Zarco Zarco konnte das Krankenhaus auf Krücken verlassen © instagram Johann Zarco

Wie der Pilot nun selbst mitteilte, sorgt eine Verbrennung dafür, dass die eigentliche Knieoperation auch zwei Wochen nach dem Sturz noch nicht durchgeführt werden konnte. Zarco, der das Krankenhaus zwischenzeitlich verlassen konnte: «Es ist nun zwei Wochen her seit dem beängstigenden Sturz in Montmelo. Ich kümmere mich um mein Bein und es geht schon recht schnell voran. Ich muss noch auf die Operation warten, da ich mir unterhalb des Knies sehr tiefe Verbrennungen zugezogen habe und nicht riskieren kann, dass es während der Operation zu einer Infektion kommt.»

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Das linke Bein von Zarco wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen Foto: instagram Johann Zarco Das linke Bein von Zarco wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen © instagram Johann Zarco

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Zarco, der sich während des Mugello per Videotelefonie mit seiner Crew verbunden hatte: «Vielen Dank an alle, die mir geschrieben und mir gute Besserung gewünscht haben. Ich habe das Glück, tolle Menschen um mich zu haben, und wir werden die Dinge klug angehen.»