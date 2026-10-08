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Paukenschlag: Frauen-WM WorldWCR ab 2027 mit Bikes aus China unterwegs

Als 2024 die erste Motorrad-Weltmeisterschaft auf der Rundstrecke nur für Frauen ins Leben gerufen wurde, war dies ein Kraftakt von Promoter Dorna und Yamaha. Seither hat sich einiges geändert.

Ivo Schützbach

Von

Motorrad-Frauen-WM

Die CF Moto 675SR-R bietet sich an für die Frauen-WM
Die CF Moto 675SR-R bietet sich an für die Frauen-WM
Foto: cfmoto
Die CF Moto 675SR-R bietet sich an für die Frauen-WM
© cfmoto

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In den meisten Sportarten gibt es wegen der körperlichen Unterschiede seit jeher die Trennung zwischen Männern und Frauen. Im Motorsport war das lange nicht so, obwohl auch das ein sehr physischer Sport ist. Während es im Motocross bereits seit 2005 eine eigene Weltmeisterschaft für Frauen gibt, wurde sie auf der Rundstrecke erst 2024 eingeführt.

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Auf Wunsch des Motorrad-Weltverbands FIM nahm sich Promoter Dorna der «Women’s Circuit Racing World Championship» an, wie sie im englischen Sprachgebrauch heißt (kurz WorldWCR), alle ihre Rennen finden im Rahmen der Superbike-WM statt. Möglich wurde das, weil Yamaha als Partner gewonnen werden konnte, der die Motorräder zur Verfügung stellt und sich an den Gesamtkosten beteiligt.

Ana Carrasco, die 2018 als erste Frau in der Klasse Supersport 300 eine Solo-Weltmeisterschaft auf der Rundstrecke gewann, triumphierte auch in der ersten Frauen-WM 2024. Die Spanierin wechselte daraufhin in die Supersport-WM, 2025 eroberte Maria Herrera die Goldmedaille. Die 30-Jährige liegt auch in der aktuellen Meisterschaft vorne, vor den letzten Rennen in Jerez Mitte Oktober hat sie 44 Punkte Vorsprung auf Beatriz Neila – und es gibt nur noch 50 zu holen.

Die Frauen-WM hat sich zu einer unterhaltsamen Meisterschaft entwickelt, die Leistungsdichte steigt von Saison zu Saison. Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, noch ist die Meisterschaft nicht bereit für ein offenes Reglement mit freier Markenwahl, wird auch 2027 mit Einheitsmaschinen gefahren.

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Frauen-WM: CF Moto ersetzt Yamaha

Wie SPEEDWEEK.com herausfand, kommen diese aber nicht mehr von Yamaha: Ab der nächsten Saison werden die Damen mit Einheitsbikes des chinesischen Herstellers CF Moto antreten!

Für Promoter Liberty (früher Dorna) hat das den Vorteil, dass die Frauen-WM weniger subventioniert werden muss. Zudem wächst mit der Ankunft von CF Moto die Anzahl teilnehmender Hersteller im SBK-Paddock von 13 auf 14, noch bevor die chinesische Marke in die Superbike-WM einsteigt.

Bislang ist nicht bekannt, welches Bike CF Moto einsetzen wird. Naheliegend ist das Serienmodell 675SR-R, dessen Dreizylindermotor knapp 90 PS leistet.

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