Lucie Boudesseul zählt zu den schnelleren Pilotinnen der WorldWCR. Die Französin begeisterte in ihrer Rookie-Saison 2025 mit zwei Podestplätzen und bewies in diesem Jahr mit Platz 3 in Assen ihren Speed. Zwei Rennstürze in Portimão und dem TT Circuit warfen sie in der Gesamtwertung jedoch weit zurück.

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Die sechswöchige Pause zwischen Balaton Park und Misano nutzte die 19-Jährige für einen Gaststart in der französischen Meisterschaft in Nogaro Ende Mai. Dabei stürzte Boudesseul unglücklich und zog sich Brüche am linken Fuß sowie an zwei Wirbeln zu. Elf Stunden wurde Boudesseul operiert, um die Frakturen zu stabilisieren! Drei Monate später wurde das implantierte Metall in einer zweiten Operation wieder entfernt.

Nun erhielt die kampfstarke Französin von den Ärzten grünes Licht, um auf das Motorrad zurückzukehren – und das tat Boudesseul mit einem neuen Team und mit der CF Moto 675SR-R, die in der WorldWCR 2027 als Einheitsmotorrad dienen wird.

«Seit meinem Unfall am 30. Mai bin ich nicht mehr gefahren. Ich konnte es kaum erwarten», sagte die Teenagerin erleichtert. «Nach Monaten der Arbeit, Rehabilitation, Geduld und vielen Zweifeln war es mein größter Wunsch, dieses Gefühl wiederzuerlangen. Das war ein Comeback, das viel Gutes bewirkt. Und es ist erst der Anfang!»

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Boudesseul tritt 2027 mit dem Team FT Racing Academy, für das in diesem Jahr Line Vieillard und Emily Bonda am Start standen.