WorldWCR 2027 mit CF Moto: Paola Ramos (19) ist vielen einen Schritt voraus
Während viele Teilnehmerinnen noch an einem Projekt für die WorldWCR 2027 arbeiten, hat Paolo Ramos bereits ein neues Team gefunden – und sie hat das neue Einheitsmotorrad von CF Moto schon getestet.
Es ist eine Überraschung: Bisher wurde davon ausgegangen, dass Paola Ramos das Aushängeschild von Klint Forward Racing in der WorldWCR bleiben wird, doch das Team beendet offenbar sein Engagement in der Frauen-Weltmeisterschaft und wird sich auf die Moto2 konzentrieren.
Hadden Racing ist seit 2026 in der Women's Circuit Racing World Championship dabei und ist mit den Vorbereitungen auf die neue Saison nicht nur mit der Verpflichtung der 19-Jährigen auf einem guten Weg. Das Team hat das nächstjährige Einheitsmotorrad – die CF Moto 675SR-R – bereits für den Einsatz auf der Rennstrecke aufgebaut. Ramos hatte bereits die Gelegenheit, das chinesische Motorrad auf dem Aspar Circuit bei Valencia zu testen.
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