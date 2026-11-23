Die Speziallackierung von Gresini brachte Alex Marquez beim Portugal-GP kein Glück. Eine Berührung mit Johann Zarco warf den Ducati-Piloten schon in der ersten Runde ans Ende des MotoGP-Feldes zurück. Er kämpfte sich zwar wieder in die Punkteränge, musste das Rennen aber wenig später aufgeben. Seine operierte rechte Schulter hielt der Belastung noch nicht ausreichend stand.

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Dabei hatte Marquez zunächst einen guten Start erwischt. In den ersten Kurven fand er allerdings nicht das nötige Vertrauen, um sich konsequent zu behaupten. «Ich war nicht aggressiv genug und fühlte mich nicht zu 100 Prozent wohl. Ich wollte es ruhig angehen. Doch wenn man das macht, wird man von den anderen Fahrern angegriffen», erklärte der Spanier.

Fokus auf das WM-Finale in Valencia und den KTM-Test

Trotzdem sah er sich vor der Kollision noch in einer brauchbaren Ausgangslage. «Ich befand mich in einer guten Position, um richtig ins Rennen zu starten. Dann spürte ich eine Berührung am Heck. Ich realisierte, dass es Johann war, der stürzte. In dem Moment musste ich aufrichten», schilderte Marquez den Zwischenfall. Während Zarco zu Boden ging, konnte der Gresini-Pilot weiterfahren, beendete den ersten Umlauf aber als Letzter.

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Anschließend begann Marquez seine Aufholjagd. Nach neun Runden lag er wieder auf einem Punkteplatz. Doch mit zunehmender Renndauer wurden die Beschwerden in der rechten Schulter zu stark. «Ich entschied mich, aufzuhören und Kraft für Valencia zu sparen», begründete er den vorzeitigen Rückzug. Den Einsatz wertete er dennoch als hilfreich: «Es war ein weiterer guter Trainingstag, um für Valencia besser vorbereitet zu sein.»

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Weiterlesen TV-Programm Live Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 27.11.2026 - 08:55

In Valencia steht nicht nur das Rennwochenende im Fokus. Aus Sicht von Alex Marquez dürfte der Test am Dienstag noch wichtiger sein als das abschließende Rennen der Saison. Dann erhält er erstmalig die Chance, die 850er-KTM mit Pirelli-Reifen zu testen und sich einen Eindruck zu verschaffen, was 2027 auf ihn wartet, wenn er als Werkspilot der österreichischen Marke an den Start geht.

Alex Marquez ist stolz auf seinen großen Bruder

Einen großen Grund zur Freude hatte Marquez trotz seines eigenen Ausfalls: Bruder Marc sicherte sich mit Platz 8 vorzeitig seinen achten MotoGP-Titel und den zehnten WM-Erfolg insgesamt. «Marc machte im Rennen das, was nötig war, um kein unnötiges Risiko einzugehen. Er hatte alles unter Kontrolle», lobte Alex.

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Alex Marquez feierte mit Bruder Marc den Gewinn des achten MotoGP-Titels Foto: Gold and Goose Photography Alex Marquez feierte mit Bruder Marc den Gewinn des achten MotoGP-Titels © Gold and Goose Photography

Der Stolz auf seinen Bruder überwog an diesem Tag die Enttäuschung über das eigene Ergebnis. «Ich freue mich sehr über seinen achten MotoGP-Titel und seinen zehnten WM-Titel insgesamt. Er verdient es. Ich bin sehr stolz auf ihn», betonte der Gresini-Ducati-Pilot.