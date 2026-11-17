Mit sechs Siegen und zehn Podestplätzen war Maria Herrera die dominierende Pilotin der WorldWCR 2026 und wurde verdient Weltmeisterin. Weniger überzeugend trat die Spanierin jedoch bei ihrem Heimrennen in Jerez auf: Mit den Plätzen 5 und 4 verpasste sie beim Saisonfinale das Podium. Dabei hatte sie an jedem anderen Rennwochenende mindestens einen Sieg eingefahren! Schon 2025 zitterte sich Herrera mit Platz 6 zu ihrem ersten Titel.

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Die Situation in diesem Jahr war aber eine andere. Herrera verriet, dass sie von einer Verletzung eingebremst wurde. «Das Ergebnis war mir völlig egal, ich wollte einfach nur den Titel holen und ging bei jedem Rennen das nötige Risiko ein», sagte die 30-Jährige aus Toledo. «Wenn ich Dritte hätte werden müssen, dann hätte ich alles gegeben. Tatsächlich hatte ich zwei Finger gebrochen und mir die Schulter ausgerenkt, was kaum jemand wusste.»

Zur Erinnerung: Vor Jerez hatte die Women's Circuit Racing World Championship eine dreimonatige Pause, in der viele von Herrera's Kolleginnen in anderen Rennserien oder bei Track-Days die Zeit vertrieben.

«Ich war natürlich auch etwas nervös, aber ich konnte nicht viel trainieren. Andere haben in Jerez trainiert, ich aber nur dreimal in drei Monaten», verriet die zweifache Weltmeisterin. «Dadurch konnte ich nicht viel riskieren, durfte die Schulter nicht zu sehr belasten und in den Trainings auf keinen Fall stürzen. Die Anreise nach Jerez nach der langen Pause und die Gedanken darüber, wie ich trotz der Schulter in Jerez stark sein kann, am kompliziertesten.»

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Mittlerweile ließ sich Herrera an der linken Schulter operieren und ist mit ihrer Genesung beschäftigt. «Seit über einem Jahr hatte ich mit Kraftverlust zu kämpfen, und endlich wurde die Ursache des Problems gefunden. Die Operation war erfolgreich und jetzt ist es Zeit, mich zu erholen. In ein paar Monaten werde ich eine neue Schulter haben», berichtete Herrera. «Ich habe eine Million Dinge, die ich gerne tun würde, aber meine Schulter hat andere Pläne und sagt mir, dass es Zeit ist, es ruhiger angehen zu lassen.»