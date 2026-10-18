Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Motorrad-Frauen-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Lob für Lucy Michel zum Saisonabschluss: In Jerez um die Top-10 gekämpft

«Da sieht man mal, was möglich ist, wenn ich vorher teste», meinte Lucy Michel nach dem letzten Rennen der Motorrad-Frauen-WM (WorldWCR) in Jerez, in dem sie ihr bestes Saisonresultat egalisierte.

Ivo Schützbach

Von

Motorrad-Frauen-WM

Lucy Michel zeigte in Jerez eine starke Leistung
Lucy Michel zeigte in Jerez eine starke Leistung
Foto: thorsten horn
Lucy Michel zeigte in Jerez eine starke Leistung
© thorsten horn

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Viermal schaffte es Lucy Michel in den zwölf Rennen der Frauen-Weltmeisterschaft 2026 in die Punkte: Als 13. in Assen, als 12. in Donington Park sowie als 15. und 12. beim Finale in Jerez de la Frontera. Gesamt kommt sie damit auf 12 Punkte, was WM-Rang 19 ergibt.

Werbung

Werbung

Im zweiten Lauf waren die Top-10 zum Greifen nah: Astrid Madrigal, Emely Bondi und Michel kreuzten den Zielstrich innerhalb einer halben Sekunde. Lucy strahlte im Gespräch mit SPEEDWEEK.com übers ganze Gesicht, obwohl sie die beiden nicht mehr packte – Platz 12 ist ein starker Saisonabschluss. «Es ging hin und her, durch die Kämpfe habe ich in einer Kurve ein bisschen den Schwung verloren, deswegen war am Ende nicht mehr möglich», schilderte die 21-Jährige. «Jeder versucht in der letzten Kurve die Linie innen zu blockieren, aber wir sind zufrieden.»

Lucy Michel: Lob vom TSL-Boss

«Das hat sie gut gemacht», lobte auch TSL-Boss Stefan Laux. Erstaunlich: Michels schnellste Rennrunde war über eine halbe Sekunde besser als ihre Zeit im Qualifying, was ihre Fortschritte während des Wochenendes aufzeigt.

Im Artikel erwähnt

«Vor zwei Wochen waren wir hier beim Testen, das macht einen großen Unterschied, wenn du vorher noch mal draufgesessen bist», erklärte Lucy. «Da sieht man mal, was möglich ist, wenn man vorher auf den Strecken testet.»

Werbung

Werbung

Ob es nächstes Jahr für Lucy Michel in der Frauen-Weltmeisterschaft weitergeht, ist offen – der Wille ist vorhanden. Doch es wird neue Einheitsmotorräder von CF Moto statt Yamaha geben, außerdem löst Michelin Pirelli als Reifenausrüster ab. Und auch das Budget muss erst gefunden werden. «Ich werde im Winter auf jeden Fall weiter konditionell aufbauen, Kraft trainieren und Motorrad fahren», verspricht die einzige deutschsprachige Teilnehmerin in der diesjährigen WorldWCR.

Das Rennen gewann die 19-jährige Spanierin Paola Ramos, die sich damit auch WM-Bronze sicherte. Neben ihr durften Vizeweltmeisterin und Landsfrau Beatriz Neila sowie die Engländerin Chloe Jones aufs Podium steigen. Champion Maria Herrera wurde Vierte.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Rennen

  5. Startaufstellung

  6. Warm-up

  7. Superpole

  8. Freies Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

58

Paola Ramos

Paola Ramos

Forward Racing

Paola Ramos

Paola Ramos

11

20:35,293

1:51,102

25

02

36

Beatriz Neila

Beatriz Neila

Ampito Crescent Yamaha

Beatriz Neila

Beatriz Neila

11

+0,130

1:51,206

20

03

15

Chloe Jones

Chloe Jones

Monster Energy Crescent Yamaha

Chloe Jones

Chloe Jones

11

+0,903

1:51,217

16

04

6

Maria Herrera

Maria Herrera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Maria Herrera

Maria Herrera

11

+1,162

1:51,345

13

05

96

Roberta Ponziani

Roberta Ponziani

Forward Racing

Roberta Ponziani

Roberta Ponziani

11

+6,901

1:51,592

11

06

11

Yvonne Cerpa

Yvonne Cerpa

MotosCerpa

Yvonne Cerpa

Yvonne Cerpa

11

+6,929

1:51,779

10

07

12

Placeholder

Muklada Sarapuech

EEST NJT Racing Team

Placeholder

Muklada Sarapuech

11

+7,420

1:51,456

9

08

8

Tayla Relph

Tayla Relph

Full Throttle Racing

Tayla Relph

Tayla Relph

11

+9,455

1:51,760

8

09

20

Natalia Rivera

Natalia Rivera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Natalia Rivera

Natalia Rivera

11

+13,423

1:51,868

7

10

83

Astrid Madrigal

Astrid Madrigal

Pons Italika Racing FIMLA

Astrid Madrigal

Astrid Madrigal

11

+16,687

1:52,323

6

Events

Alle Motorrad-Frauen-WM Events
  1. Das Feld der neuen Frauen-WM ist gut gefüllt

    Live

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien