ESR, Imatra, Lauf 2: Start-Ziel-Sieg für Lahti, Matthys erneut vor Laurent

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Mit einem Heimsieg von Eemeli Lahti endet auch das zweite Rennen der ESR Superbike im finnischen Imatra. Lukas Maurerverpasst Podium und Fedrik Matthys baut Führung in der Meisterschaft weiter aus.
Eemeli Lahti, der Polesetter und Sieger des Vortages, ließ keinen Zweifel aufkommen, wer den zweiten Lauf der European Series Road Racing (ESR) Superbike als Erster beenden wird. Bereits nach der Startrunde hatte der finnische Aprilia-Pilot einen Vorsprung von mehr als zwei Sekunden. Nach zehn Umläufen wurde er fast zehn Sekunden eher als der erste Verfolger abgewunken.
Niko Lehtiranta, der die verwaiste BMW des verletzten Erno Kostamo einsetzte, zeigt einen verhaltenen Start und kam nur als Vierter aus der ersten Runde auf dem 4,95 Kilometer langen Circuit Jarno Saarinen Circuit zurück. Erst schnappte er sich seinen finnischen Landsmann Kenny Koskinen (Ducati), dann musste ihn auch der Schweizer Lukas Maurer (BMW) passieren lassen.
Wie schon am Samstagabend konnte sich der Belgier Fedrik Matthys als Sechster hinter fünf nicht punkteberechtigten Gaststartern im Kampf um den bestplatzierten ESR-Piloten gegen seinen Landsmann und BMW-Markenkollegen Laurent Hoffmann durchsetzen. Mit Platz 3 in der internen ESR-Wertung festigte der Finne Anssi Koski (Yamaha) seinen dritten Rang in der Meisterschaft.
Nach dem 15. Platz vom Samstag und der 14. Position am Sonntag durfte Olivier Lupberger durchaus zufrieden die Heimreise antreten, konnte der Yamaha-Pilot damit doch weitere 21 Zähler für das Championat einstreifen. Der Schweizer liefert sich mit dem Tschechen Jakub Sprojcar (Yamaha) ein spannendes Duell um den fünften Platz in der ESR-Tabelle.
Nicht gelohnt hat sich der Ausflug in den hohen Norden dagegen für Nico Müller. Im Training zeigte er mit der achtschnellsten Zeit, dass ein Platz im vorderen Mittelfeld durchaus im Bereich des Möglichen liegt, doch die Technik ließ den deutschen BMW-Piloten im Stich. Das erste Rennen konnte erst gar nicht in Angriff genommen werden und in Lauf 2 kam das Ende nach drei Runden.
Ergebnis, ESR Superbike, Imatra, 2. Rennen: 1. Eemeli Lahti (FIN)*, Aprilia, 10 Runden in 18:25,399 min. 2. Niko Lehtiranta (FIN)*, BMW, +9,872 sec. 3. Kenny Koskinen (FIN)*, Ducati, 13,576 sec zur. 4. Lukas Maurer (CH)*, BMW. 5. Ville Valtonen (FIN)*, Ducati. 6. Fedrik Matthys (B), BMW. 7. Laurent Hoffmann (B), BMW. 8. Anssi Koski (FIN), Yamaha. Ferner: 14. Olivier Lupberger (CH), Yamaha. DNF Nico Müller (D)*, BMW. *Gastfahrer ohne Punkte.
ESR-Stand (nach 8 von 12 Rennen): 1. Matthys, 172 Punkte. 2. Hoffmann, 140. 3. Koski, 104. 4. Rasmus Lindstöm (S), Yamaha, 77. 5. Jakub Sprojcar (CZ), Yamaha, 58. 6. Lupberger, 55. 7. Jean-Pierre Polet (B), BMW, 46. 8. Pontus Roestlinger (S), Honda, 44. 9. Rob van Eijs (NL), BMW, 28. 10. Amalric Blanc (F), Yamaha, 26.
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