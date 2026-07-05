SidecarCross-DM in Schwedt: Gespann Peter/Zimmermann ist auf Titelkurs

Nachdem das ursprünglich in Schenkenhorst geplante Finale zur Seitenwagen-DM abgesagt wurde, fand in Schwedt das vorletzte Rennen zur Serie statt. Bereits am kommenden Samstagnachmittag wird also im schwäbischen Aichwald der Deutsche Meister 2026 feststehen. Für Adrian Peter/Julian Zimmermann stehen die Chancen gut, dann ihren ersten DM-Titel zu feiern. Denn in Schwedt konnten die Verfolger Leon Hofmann/Leon Freygang den Abstand von 32 Punkten auf die Tabellenführer trotz eines Laufsiegs nicht verkürzen.

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Beide Teams gingen mit Stressmomenten ins Rennen. Im Zeittraining traten am Gespann von Peter wie schon beim letzten DM-Samstag in Dolle Kupplungsprobleme auf. Diesmal konnte das Team den ursächlichen Fehler endlich ausfindig machen und rechtzeitig vor den Wertungsläufen beheben. Dagegen zickte an Hofmanns Gespann wiederum die Zündanlage. Schon Schlimmeres befürchtend wechselte die Crew die Zündkerze. Und siehe da – der Motor lief auf den letzten Drücker ohne Mucken.

Derweil hatten Peter/Zimmermann die Gunst der Sekunden genutzt und den für Schwedt mitentscheidenden besten Startplatz besetzt, obwohl sie das Zeittraining nur als Zweite hinter Hofmann/Freygang abgeschlossen hatten. Hofmann: «Ich war froh, dass das Gespann überhaupt noch rechtzeitig lief. Da habe ich mich einfach irgendwo am Gitter aufgestellt.»

Unangefochtener Start-Ziel-Sieg

Peter/Zimmermann münzten ihren Vorteil auf der teils sandigen, teils harten Piste in einen klaren Start-Ziel-Sieg um. Hofmann konnte den zweiten Rang sichern, obwohl Leon Freygang seinen linken Fuß lädierte. Eine Fraktur befürchtend zog er den Stiefel zwischen den Rennen gar nicht erst aus. Zwei Schmerztabletten sollten helfen, das zweite Rennen irgendwie zu überstehen. Doch es kam besser: Diesmal sicherten sich die beiden Leons den optimalen Startplatz und damit den Sieg. Peter/Zimmermann kamen nicht optimal vom Gitter weg und mussten sich zunächst an Patrick Hengster/Justin Blume vorbei kämpfen. Danach erachtete es Peter auf der teils tückischen Piste als zu riskant, Hofmann den Sieg streitig zu machen. Damit bleibt der Vorsprung bei 32 Punkten. Nur noch ein Totalausfall in Aichwald kann den ersten DM-Titel des Duos verhindern. Peter war bereits viermal Vizemeister.

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Leon Hofmann hat den Vizetitel allerdings auch noch nicht in trockenen Tüchern. Zunächst muss die Fußverletzung von Freygang untersucht werden. Jedenfalls arbeitet Hofmann bereits an einem Plan B für den Fall, dass sein zäher Beifahrer ausfällt. Denn mit 42 Punkten Rückstand haben Hengster/Blume zumindest theoretisch eine Chance auf den zweiten DM-Rang. Von hinten droht dagegen keine Gefahr mehr für die DM-Dritten: David Schellmann/Ben Gutekunst liegen satte 55 Punkte zurück. So oder so zeigte sich Hengster zufrieden: «Endlich mal wieder ein Rennen ohne Probleme...»

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Den lädierten Fuß noch mehr verletzt

Die hatte allerdings Jan Hoormann. Beifahrer Paul Kinder verstauchte sich den ohnehin lädierten rechten Fuß. Damit war der erste Lauf nach fünf Runden beendet. Ob Hoormann in Aichwald oder am folgenden WM-Wochenende in Straßbessenbach startet, steht damit in den Sternen. In der DM-Wertung könnte ihm Lorenz Karsunke noch den siebten Tabellenrang streitig machen. Mit gerade einmal 16 Jahren zeigte er, unterstützt von Routinier Ronny Benning im Boot, eine beachtliche Leistung und absolvierte zumindest den zweiten Lauf ohne Überrundung. Das gelang Joshua Torge/Florian Plettke beide Male und den Häcker-Brüdern Noah und Jannik sowie Schellman/Gutekunst im ersten Durchgang.

Zum DM-Finale auf der harten Bahn in Aichwald werden die Karten neu gemischt. Dort ist auch das Fahrerfeld mit voraussichtlich über 25 Gespannen attraktiver. Angekündigt haben sich die schwäbischen Stars von gestern, so Tobias Garhammer/Michael Klooz, Marcel Faustmann, Christian Sieber und Tobias Hertfelder, dazu aus der Schweiz Ronny Gloor. Wiedersehen macht Freude.

Resultate Motocross-Gespann-DM Schwedt/D:

1. Lauf: 1. Peter/Zimmermann(D), VMC-Husqvarna. 2. Hofmann/Freygang (D), VMC-Mega. 3. Hengster/Blume (D), VMC-KTM. 4. N. Häcker/J. Häcker (D), VMC-Zabel. 5. D. Schellmann/Gutekunst (D), VMC-Zabel. 6. Torge/Plettke (D), WSP-Mega. 7. Karsunke/Benning (D), VMC-KTM. 8. Paulitz/Heinrich (D), WSP-Zabel. 9. Ziller/Wächter (D), WSP-KTM. 10. Scheffler/Bille (D). WSP. 11. Veit/Hink (D), WSP-Zabel. 12. J. Hoormann/Kinder (D), VMC-Zabel.



2. Lauf: 1. Hofmann. 2. Peter. 3. Hengster. 4. Torge. 5. Karsunke. 6. Häcker. 7. Schellmann. 8. Ziller. 9. Paulitz. 10. Scheffler. 11. Veit.

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DM-Stand nach 12 von 14 Läufen: