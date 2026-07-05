Polnische Meisterschaft: Kacper Woryna grandios – Katastrophe für Zmarzlik

Beim Auftakt der Polnischen Meisterschaft in Thorn (Torun) durfte sich Bartosz Zmarzlik als Sieger feiern lassen , doch das zweiten Finalrennen kann der Weltmeister getrost abhaken, nachdem er nur vier Punkte eingefahren hat. Mit einem Laufsieg hatte der Abend in Bromberg (Bydgoszcz) für Zmarzlik gut begonnen, doch nach einem Ausfall direkt am Start des fünften Heats nahm das Unheil für ihn seinen Lauf. Nach zwei letzten Plätzen mühte sich der 31-Jährige zu einem vierten Zähler, als er hinter Maciej Janowski und Jakub Jamrog im letzten Vorlauf ins Ziel kam und den Renntag als 14. abschloss.

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Nach Zmarzliks desaströsem Abend war klar, dass der Stettiner die Führung in der Meisterschaft verlieren würde; diese schnappte sich Kacper Woryna, der ein fabelhaftes Rennen ablieferte. Die Vorläufe schloss der Sieger des Landshut-GP ungeschlagen ab und entschied sich im Finale für den äußeren Startplatz. Nach dem Start bog Woryna als Letzter in die erste Kurve ein, fand jedoch eine Lücke zwischen Wiktor Przyjemski und Patryk Dudek, konnte sich an die Spitze des Feldes katapultieren und vor Krzysztof Buczkowski und Przyjemski gewinnen.

Nachdem Woryna mit einem Acht-Punkte-Rückstand auf Zmarzlik ins zweite Rennen der Meisterschaft gegangen war, kommt er nach seinem überzeugenden Triumph nun mit vier Zählern Vorsprung vor Maciej Janowski und Patryk Dudek zum dritten und entscheidenden Finalrennen am 15. August in Ostrowo.

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Ergebnisse Polnische Meisterschaft, Finale 2, Bromberg/PL:

1. Kacper Woryna, 18 Punkte 2. Krzysztof Buczkowski, 11 3. Wiktor Przyjemski, 11 4. Patryk Dudek, 10 5. Maksymilian Pawelczak, 10 6. Jakub Jamrog, 10 7. Maciej Janowski, 9 8. Przemyslaw Pawlicki, 8 9. Mateusz Cierniak, 6 10. Szymon Wozniak, 6 11. Dominik Kubera, 6 12. Piotr Pawlicki, 6 13. Tobiasz Musielak, 6 14. Bartosz Zmarzlik, 4 15. Jakub Miskowiak, 4 16. Bartosz Jaworski, 1



Last-Chance-Heat: 1. Krzysztof Buczkowski, 2. Wiktor Przyjemski, 3. Maksymilian Pawelczak, 4. Jakub Jamrog (S)



Finale: 1. Kacper Woryna, 2. Krzysztof Buczkowski, 3. Wiktor Przyjemski, 4. Patryk Dudek

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Stand nach 2 von 3 Rennen: