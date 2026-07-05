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Silverstone-GP: Chaos, Leclerc-Sieg, Hamilton vor Strafe, Verstappen out

Beim turbulenten Grossen Preis von Grossbritannien hat am Ende Charles Leclerc die Nase vorn – erster Sieg seit Texas 2024. Unfall von Verstappen, Pech für Antonelli, mögliche Strafe für Hamilton.

Formel 1

Mercedes gegen Ferrari in Silverstone
Mercedes gegen Ferrari in Silverstone
Foto: XPB
Mercedes gegen Ferrari in Silverstone
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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Vor dem Rennklassiker Grand Prix von Grossbritannien lautete die grosse Frage: Mercedes oder Ferrari? Der 19-jährige Kimi Antonelli hatte die Pole erobert, dann folgten die beiden Ferrari von Charles Leclerc und Lewis Hamilton, das Fleisch im Mercedes-Sandwich, denn George Russell ist Vierter.

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Das Rennen war eine einzige Achterbahnfahrt mit vielen Überraschungen: Antonelli sah wie der Sieger aus, er holte auf Leader Leclerc auf, dann hatte er mit der Technik Pech. Hamilton wurde Dritter hinter Leclerc und Russell, aber eine Strafe droht! Und Max Verstappen flog von der Bahn, statt Dritter zu werden. Wahnsinn.

Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker, wie sich die Action in England entwickelt hat.

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Zeit

Bestzeit

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01

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

52

1:27:11,335

1:32,871

29

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

52

+0,427

1:32,489

23

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

04

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

52

+1,149

1:32,625

18

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

52

+1,598

1:32,268

10

06

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

52

+2,023

1:33,648

9

07

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

52

+2,214

1:33,632

6

08

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

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Audi Revolut F1 Team

5

52

+2,413

1:33,650

4

09

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BWT Alpine Formula One Team

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BWT Alpine Formula One Team

43

52

+3,229

1:34,281

2

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

52

+3,445

1:34,179

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