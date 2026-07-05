Silverstone-GP: Chaos, Leclerc-Sieg, Hamilton vor Strafe, Verstappen out
Beim turbulenten Grossen Preis von Grossbritannien hat am Ende Charles Leclerc die Nase vorn – erster Sieg seit Texas 2024. Unfall von Verstappen, Pech für Antonelli, mögliche Strafe für Hamilton.
Vor dem Rennklassiker Grand Prix von Grossbritannien lautete die grosse Frage: Mercedes oder Ferrari? Der 19-jährige Kimi Antonelli hatte die Pole erobert, dann folgten die beiden Ferrari von Charles Leclerc und Lewis Hamilton, das Fleisch im Mercedes-Sandwich, denn George Russell ist Vierter.
Das Rennen war eine einzige Achterbahnfahrt mit vielen Überraschungen: Antonelli sah wie der Sieger aus, er holte auf Leader Leclerc auf, dann hatte er mit der Technik Pech. Hamilton wurde Dritter hinter Leclerc und Russell, aber eine Strafe droht! Und Max Verstappen flog von der Bahn, statt Dritter zu werden. Wahnsinn.
Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker, wie sich die Action in England entwickelt hat.
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