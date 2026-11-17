Seit dem 26. Oktober 2026 können Kommunen Projekte für das Bundesprogramm ‚Sanierung kommunaler Sportstätten‘ (SKS) bei der Förderzentrale Deutschland einreichen. Der Bund unterstützt damit die Sanierung und Modernisierung kommunaler Sportstätten. Motorsportvereine können ihre Kommune auf mögliche Projekte hinweisen und gemeinsam mit ihr prüfen, ob eine Interessenbekundung sinnvoll ist.

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Was kann gefördert werden?

Gefördert werden die umfassende bauliche Sanierung und Modernisierung von kommunalen Sportstätten, sprich bauliche Anlagen, die primär der Ausübung von Sport dienen. Dazu gehören auch typische bauliche Bestandteile wie Bodenbeläge oder Prellschutzwände sowie zweckdienliche Folgeeinrichtungen wie Tribünen und Umkleidekabinen. Ersatzneubauten sind nur in Ausnahmefällen förderfähig.

Welche Unterstützung ist möglich?

Je Projekt sind Förderungen zwischen 250.000 und 8.000.000 Euro möglich. Der Bund übernimmt in der Regel bis zu 45 Prozent der förderfähigen Kosten. Für Kommunen in Haushaltsnotlage kann der Anteil auf bis zu 75 Prozent steigen. In geeigneten Fällen kann die Bundesförderung mit Landesprogrammen kombiniert werden, wodurch der kommunale Eigenanteil weiter sinken kann.

Wie können sich Vereine melden?

Kommunen können bis zum 01. Februar 2027 eine Interessenbekundung über die Förderzentrale Deutschland einreichen. Vereine, die ein mögliches Projekt sehen, sollten daher zeitnah ihre Kommune kontaktieren und den Bedarf konkret beschreiben, etwa mit Informationen zur Nutzung, zu Veranstaltungen, zum Zustand der Anlage und zu den geplanten Maßnahmen.

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Der DMSB unterstützt Mitgliedsorganisationen und Vereine bei der Ansprache ihrer Kommune und bei der Einordnung möglicher Projekte. Interessierte können sich per E-Mail an Johannes Schirdewahn unter jschirdewahn@dmsb.de wenden.