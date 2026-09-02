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SidecarCross: Weltmeister Emil Bollhalder im Alter von 77 Jahren verstorben

Zehn Jahre war Emil Bollhalder auf höchstem Niveau im SidecarCross aktiv und fuhr in dieser Zeit fast immer in die Top-10. Am 30. August verstarb der Europameister und zweifache Weltmeister.

Axel Koenigsbeck

Von

SidecarCross

Hartes Geschäft - Beim Heim-GP in Wohlen 1980
Hartes Geschäft - Beim Heim-GP in Wohlen 1980
Foto: Archiv Rolf Vaubel
Hartes Geschäft - Beim Heim-GP in Wohlen 1980
© Archiv Rolf Vaubel

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Vor fünf Jahrzehnten waren Motocross-Gespanne noch deutlich schwerer, hatten weniger Leistung und Fahrwerke mit eher geringen Nehmerqualitäten. Genau wie heute gehörten Mut, Kondition und Talent dazu, diese Boliden im Grenzbereich zu bewegen und regelmäßig aufs Podium zu fahren. Zu den Helden jener Ära gehört zweifellos Emil Bollhalder. Der Schweizer machte erstmals 1974 mit dem zehnten Platz im FIM-Cup – dem damals höchsten Prädikat – von sich reden. Ab 1975 wurde der Cup zur Europameisterschaft aufgewertet und Bollhalder war mit Bruder Roland immer unter den ersten Zehn platziert. Als ersten großen Erfolg feierte das Brüderpaar 1979 den EM-Titel.

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Schnelle Brüder - Emil u. Roland Bollhalder 1978
Schnelle Brüder - Emil u. Roland Bollhalder 1978
Foto: Archiv Rolf Vaubel
Schnelle Brüder - Emil u. Roland Bollhalder 1978
© Archiv Rolf Vaubel

1980, im ersten Jahr der WM, konnte er allerdings nicht an diesen Erfolg anknüpfen. Mit seinem neuen Beifahrer Ruedi Manser bestritt er lediglich die Grands Prix in der Schweiz und Italien. Doch dann konnte er Karl Büsser als neuen Partner gewinnen und es ging wieder steil bergauf. 1982 und 1983 avancierte "Migg" – so sein Spitzname – mit Büsser gegen starke Konkurrenz zum Weltmeister und gewann überdies die damals heiß umkämpfte Schweizer Meisterschaft. Mit dieser Erfolgsbilanz beendete Bollhalder ebenso wie Beifahrer Büsser seine Karriere.

Nach den Vierfach-Champions Hansi Bächtold und Andreas Fuhrer geht Migg Bollhalder als erfolgreichster helvetischer Fahrer in die Historie des Gespanncross ein.

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Erfolge

1974 FIM-Cup 10. mit Ruedi Kasper, Wasp-Norton

1975 Europameisterschaft 5. mit Roland Bollhalder, Wasp-Norton

1976 Europameisterschaft 7. mit Roland Bollhalder und Bruno Jung, Wasp-Norton

1977 Europameisterschaft 6. mit Roland Bollhalder, EML-Yamaha

1978 Europameisterschaft 4. mit Roland Bollhalder, EML-Yamaha

1979 Europameisterschaft 1. mit Roland Bollhalder, EML-Yamaha

1980 Weltmeisterschaft 26. mit Ruedi Manser, EML-Yamaha

1981 Weltmeisterschaft 4. mit Karl Büsser und Ruedi Manser, EML-Yamaha

1982 Weltmeister + Schweizer Meister mit Karl Büsser, EML-Yamaha

1983 Weltmeister + Schweizer Meister mit Karl Büsser, EML Yamaha

Veteranentreffen 2015
Veteranentreffen 2015
Foto: Koenigsbeck
Veteranentreffen 2015
© Koenigsbeck

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