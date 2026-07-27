SidecarCross-WM 2026 in Madona: Prümmer/Schneider holen in Lettland auf

Im lettischen Madona erwarteten die WM-Teilnehmer eine vorbildliche Infrastruktur und eine perfekte Organisation, aber auch die wohl anspruchsvollste Strecke dieser Saison. Vom harten Kern der Meisterschaft hatten gerade einmal zwölf Teams den Weg ins Baltikum auf sich genommen. Glücklicherweise nutzten zahlreiche Gespanne aus der Region die Gelegenheit zu einer GP-Teilnahme, sodass die Zuschauer in den Genuss eines einigermaßen vollen Starterfeldes kamen.

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Aus deutscher Sicht waren selbstredend Tim Prümmer/Patrick Schneider vertreten. Außerdem ließen sich Nick Uhlig/Philipp Oettel die Baltikum-Runde nicht entgehen, nachdem Fahrer Uhlig seine Verletzung auskuriert hat. Die anderen deutschen Gespanne verzichteten auf die weite und kostspielige Reise, da sie ohnehin keine Chance mehr auf einen attraktiven Tabellenplatz hatten.

Jedoch waren mit Noah Weinmann im Boot von Dan Foden und mit Joel Hoffmann zwei deutsche Beifahrer in Madona vertreten. Letztgenannter hatte ein Angebot von Daniel Willemsen nicht ausschlagen wollen. Wann hat man schließlich die Chance, im Beiwagen des mit zehn Einzel-WM-Titeln erfolgreichsten Gespanncrossers aller Zeiten an den Start zu gehen? Zwar hat Willemsen nicht mehr die Podiumsplätze in Reichweite. Für einen Rang in den Top-10 reicht das Tempo des 51-Jährigen aber immer noch, wie er in Madona bewies.

In der Qualifikationsgruppe A sahen Prümmer/Schneider als Dritte hinter Tim und Sem Leferink sowie Marvin Vanluchene/Ben van den Bogaart das Ziel. Willemsen/Hoffmann folgten als Siebte, Uhlig/Oettel als Neunte. Das Rennen der B-Gruppe ging Killian und Evan Prunier vor Brett Wilkinson/Joe Millard und Foden/Weinmann. Weltmeister Koen Hermans stürzte und zog sich dabei mutmaßlich eine Gehirnerschütterung zu, was einen Start am Sonntag unmöglich machte. Auch Rupeiks-Sohn Rihards kam über das samstägliche Vorspiel verletzungsbedingt nicht hinaus.

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Bei wiederum bestem Sommerwetter gewannen die Leferink-Brüder am Sonntag den Start zum ersten Lauf vor Prümmer/Schneider und Vanluchene/van den Bogaart. Doch dann rollten die schwach gestarteten Lokalmatadoren Daniels und Bruno Lielbardis das Feld von hinten auf und fuhren in bravouröser Manier zum Sieg. Derweil verhakten sich die Gespanne von Prümmer und Leferink. Es dauerte eine Weile, bis beide Gespanne mit den Leferinks voran wieder Fahrt aufnehmen konnten. Kurz danach legten auch die just vorbeigezogenen Pruniers eine kurze Zwangspause ein und Prümmer/Schneider erbten den letzten Podiumsrang.

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Willemsen/Hoffmann waren schlecht vom Start weggekommen und crashten beim Überholversuch mit Uhlig/Oettel, die daraufhin aufgeben mussten. Dagegen konnten sich Foden/Weinmann über die gesamte Distanz in den Top Ten halten – immer darauf bedacht, die lädierte Hand des Engländers keinem unnötigen Risiko auszusetzen.

Nach dem zweiten Start konnten sich Vanluchene/van den Bogaart bald vom Verfolgerfeld absetzen. Prümmer/Schneider kämpften hinter den Leferinks auf Platz drei. Durch einen Fahrfehler (O-Ton Prümmer) fielen sie zeitweise auf den fünften Platz zurück, während Wilkinson/Millard nach vorne stürmten. Zwischenzeitlich mischten auch die an diesem Wochenende stark auftrumpfenden Koen Grondman/Ross Vincent im Kampf um die Podestplätze mit. Doch am Ende gelang es Prümmer/Schneider, sich wieder auf den zweiten Platz vorzukämpfen und den Lettland-GP damit als Gesamtzweite abzuschließen. Die Prunier-Brüder beschlossen den Lauf dagegen als Fünfte und haben damit nur noch fünfzehn Punkte Vorsprung. Mit Mickunai MX Parkas in Litauen und Varsseveld/NL (12./13.9.) stehen zwei weitere Sandrennen auf dem Plan, was eher Prümmer als Prunier entgegen kommt.

Foden/Weinmann konnten sich auf den sechsten Rang vor den zwischenzeitlich versandeten Leferink-Brüdern steigern und dadurch in der WM-Tabelle mit den glücklosen Hermans/Rietman gleichziehen. Dagegen mussten die Lielbardis-Twins mit durch einen der zahlreichen Steine verbogenem Kettenrad aufgeben. Willemsen/Hoffmann sahen als Zehnte hinter Stephan Wijers das Ziel. Der Niederländer, der Joel Hoffmann vor zwei Wochen geschasst hatte, kam mit seinem früheren Beifahrer Han van Hal offenkundig auch nicht schneller durch den Sand. Uhlig/Oettel beendeten das Rennen wiederum nach zwei Runden mit technischem Defekt. Bleibt das einzige gemischte Doppel im Starterfeld zu erwähnen: Grégory Raymond und seine litauische Partnerin Victorija Vareikaite schrieben in beiden Läufen Punkte auf ihrem WM-Konto gut.

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Resultate Motocross-Gespann-WM Madona/LV:

1. Lauf: 1. D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 2. Vanluchene/van den Bogaart (B/NL), VMC-Zabel. 3. Prümmer/Schneider (D/A), VMC-AMS. 4. K.Grondman/R.Vincent (NL), VMC-Zabel. 5. Wilkinson/J.Millard, (GB), WSP-Husqvarna. 6. K.Prunier/E.Prunier(F), WSP-KTM. 7. T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-KTM. 8. Foden/N.Weinmann (GB/D), WSP-AMS. 9. Wijers/van Hal (NL), VMC-Zabel. 10. Sanders/J.Vincent (B/NL), WSP-Mega. 11. D.Willemsen/J.Hoffmann (NL/D), WSP-KTM. 12. Lihtsa/Lamp (EST), WSP-Husqvarna. 13. Normak/Dukulis (EST/LV), VMC-Zabel. 14. Karing/Nitsoo (EST), WSP-KTM. 15. J.Pirtinas/Aleksejevs (LT/LV), WSP-Mega. 16. Raymond/Vareikaite (F/LT), VMC-KTM. 17. De Cock/de Vylder (B), VMC-Husqvarna. 18. Jensen/Petersen ((DK), WSP-KTM. 19. Lubgans/Antons (LV), WSP-Husqvarna. 20. Hotze/Roosileht (NL/EST), WSP-Husqvarna.

2. Lauf: 1. Vanluchene. 2. Prümmer. 3. Wilkinson. 4. Grondman. 5. Prunier. 6. Foden. 7. Leferink. 8. Sanders. 9. Wijers. 10. Willemsen. 11. Normak. 12. Raymond. 13. Karing. 14. De Cock. 15. Jensen. 16. Reesna/Mäki (EST/FIN), WSP-Husqvarna. 17. J.Padinki/N.Padinki (FIN), VMC-Zabel. 18. Hotze. 19. Lubgans. 20. Z.Pirtinas/Zaliauskas (LT), WSP-Mega.

WM-Stand nach 18 von 24 Läufen:

1. Vanluchene 427 Punkte. 2. Prunier 384. 3. Prümmer 369. 4. Wilkinson 318. 5. Leferink 267. 6. Lielbardis 208. 7. Foden u. Hermans je 203. 9. Grondman 201. 10. Sanders 190. 15. Peter 100. 18. Hengster 69. 20. Heinzer 41. 27. Käser 27. 32. Hofmann u. Uhlig je 17. 39. Buob 9.