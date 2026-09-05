Livestream Speedway-EM Güstrow: Bewahrt Kai Huckenbeck die Medaillenchance?

Um einen Punkt hatte Kai Huckenbeck beim Auftakt der Speedway-Europameisterschaft in Grünberg (Zielona Gora) den direkten Finaleinzug verpasst und ist dann im Last-Chance-Heat ausgeschieden. Dennoch liegt der Werlter mit zwölf Punkten aussichtsreich auf dem vierten Gesamtrang, nur zwei Zähler hinter den Spitzenreitern Leon Madsen und Patryk Dudek sowie einen hinter dem Dritten Michael Jepsen Jensen. Im vergangenen Jahr war Huckenbeck als Wildcard-Fahrer in Güstrow am Start, wurde Zweiter und war mit 16 Punkten Topscorer – ein Ergebnis, das er ebenso gerne wiederholen möchte wie Leon Madsen, der damals gewann.

Werbung

Werbung

Mit ordentlich Luft nach oben kommt Adam Ellis nach Güstrow, nachdem er mit nur drei Punkten beim Auftakt unter seinen Möglichkeiten blieb. Der 30-jährige Engländer, der in Frankreich geboren wurde, freut sich auf das Gastspiel in Güstrow, wo er 2023 mit sieben Punkten sein bestes Resultat einfuhr. «Es ist ein einzigartiges Stadion und es gibt nicht viele solcher Bahnen», so der Brite. «Dort gibt es oft spannende Zweikämpfe, von daher freuen sich sowohl die Fans als auch wir Fahrer darauf, dort ein Rennen zu bestreiten. Die Fans leben für diesen Sport und auf den Rängen herrscht immer Stimmung – ich kann es kaum erwarten, dass diese Runde beginnt.»

Riesenchance für Tyler Haupt

Vor seinem größten internationalen Rennen steht der erst 16-jährige Tyler Haupt, der mit der Tages-Wildcard an den Start gehen wird. Als Bahnreserve stehen Frauen-Weltmeisterin Hannah Grunwald und Erik Pudel parat. Der Engländer Tom Brennan wird den verletzten Schweden Kim Nilsson ersetzen.

Wer das zweite von vier Rennen zur Europameisterschaft nicht im Stadion verfolgen kann, dem bietet sich über den Anbieter Fanseat die Möglichkeit, Güstrow für einmalige 4,99 € zu verfolgen oder die gesamte Europameisterschaft mit allen Rennen für 14,99 € im Livestream zu sehen. Rennstart ist am Samstag, 5. September, um 19 Uhr, der Livestream geht um 18:45 Uhr auf Sendung.

Werbung

Werbung

Line-up Speedway-EM Güstrow/D: