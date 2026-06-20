Speedway-EM: Norwegischer Debütant, Deutscher Kai Huckenbeck mit Wildcard
Mit der Vergabe der drei permanenten Wildcards ist das Line-up für die Speedway-Europameisterschaft komplett. Der polnische Promoter One Sport achtete dabei auf eine gewisse Nationenvielfalt.
Adam Ellis, Kai Huckenbeck und Mathias Pollestad haben die drei permanenten Wildcards für die Speedway-Europameisterschaft 2026 erhalten, die am 18. Juli im polnischen Grünberg (Zielona Gora) beginnt. Da nach den Qualifikationsrunden mit fünf Fahrern aus Polen und vier aus Dänemark bereits über die Hälfte des Feldes besetzt ist, war zu erwarten, dass bei der Wildcard-Vergabe eine gewisse Nationenvielfalt im Auge behalten wird. Mit den drei Genannten ist nun neben Lettland, Tschechien und der Ukraine auch Großbritannien, Deutschland und Norwegen mit je einem Fahrer dabei.
Huckenbeck, der die vergangenen beiden Saisons im Speedway-Grand-Prix startete, hatte 2025 einen
Nach dem Auftakt der Speedway-Europameisterschaft Mitte Juli in Grünberg macht die Serie am 5. September in Güstrow Halt, wo das zweite von vier Finalrennen stattfindet. Das Saisonfinale steigt am 2. Oktober im Rahmen des Goldhelmrennens in Pardubitz, im Anschluss an Rzeszow am 19. September.
Das Feld der EM ist dieses Jahr besonders stark: Die gesetzten Top-6 des Vorjahres fahren auch alle im Grand-Prix.
Startfeld Speedway-EM 2026:
#692 Patryk Dudek (PL)
#29 Andzejs Lebedevs (LV)
#30 Leon Madsen (DK)
#223 Kacper Woryna (PL)
#785 Nazar Parnitskyi (UA)
#52 Michael Jepsen Jensen (DK)
#201 Jan Kvech (CZ)
#71 Maciej Janowski (PL)
#155 Mikkel Michelsen (DK)
#67 Rasmus Jensen (DK)
#59 Przemyslaw Pawlicki (PL)
#777 Piotr Pawlicki (PL)
#299 Adam Ellis (GB)
#744 Kai Huckenbeck (D)
#999 Mathias Pollestad (N)
Reservefahrer:
Kim Nilsson (S)
Nicolas Covatti (I)
Mads Hansen (DK)
Tom Brennan (GB)
David Bellego (F)
Termine Speedway-EM 2026:
18. Juli – Finale 1 – Grünberg/PL
5. September – Finale 2 – Güstrow/D
19. September – Finale 3 – Rzeszow/PL
2. Oktober – Finale 4 – Pardubitz/CZ
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach