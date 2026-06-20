Speedway-EM: Norwegischer Debütant, Deutscher Kai Huckenbeck mit Wildcard

Adam Ellis, Kai Huckenbeck und Mathias Pollestad haben die drei permanenten Wildcards für die Speedway-Europameisterschaft 2026 erhalten, die am 18. Juli im polnischen Grünberg (Zielona Gora) beginnt. Da nach den Qualifikationsrunden mit fünf Fahrern aus Polen und vier aus Dänemark bereits über die Hälfte des Feldes besetzt ist, war zu erwarten, dass bei der Wildcard-Vergabe eine gewisse Nationenvielfalt im Auge behalten wird. Mit den drei Genannten ist nun neben Lettland, Tschechien und der Ukraine auch Großbritannien, Deutschland und Norwegen mit je einem Fahrer dabei.

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Huckenbeck, der die vergangenen beiden Saisons im Speedway-Grand-Prix startete, hatte 2025 einen beeindruckenden Auftritt beim EM-Rennen in Güstrow , wo er mit Tageswildcard dabei war, und errang einen starken zweiten Platz. Ellis kehrt nach dreijähriger Abstinenz in die EM zurück und hatte als bestplatzierter Brite im chaotischen Challenge die Qualifikation um nur einen Zähler verpasst. Eine interessante Personalie ist Mathias Pollestad, der in der Qualirunde in Stralsund als Achter ausgeschieden ist. Der Norweger hat mit inzwischen 22 Jahren bereits zwei U19-EM-Medaillen gewonnen und holte im vergangenen Jahr im SGP2 Bronze.

Nach dem Auftakt der Speedway-Europameisterschaft Mitte Juli in Grünberg macht die Serie am 5. September in Güstrow Halt, wo das zweite von vier Finalrennen stattfindet. Das Saisonfinale steigt am 2. Oktober im Rahmen des Goldhelmrennens in Pardubitz, im Anschluss an Rzeszow am 19. September.

Das Feld der EM ist dieses Jahr besonders stark: Die gesetzten Top-6 des Vorjahres fahren auch alle im Grand-Prix.

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Startfeld Speedway-EM 2026:

#692 Patryk Dudek (PL) #29 Andzejs Lebedevs (LV) #30 Leon Madsen (DK) #223 Kacper Woryna (PL) #785 Nazar Parnitskyi (UA) #52 Michael Jepsen Jensen (DK) #201 Jan Kvech (CZ) #71 Maciej Janowski (PL) #155 Mikkel Michelsen (DK) #67 Rasmus Jensen (DK) #59 Przemyslaw Pawlicki (PL) #777 Piotr Pawlicki (PL) #299 Adam Ellis (GB) #744 Kai Huckenbeck (D) #999 Mathias Pollestad (N) Reservefahrer: Kim Nilsson (S) Nicolas Covatti (I) Mads Hansen (DK) Tom Brennan (GB) David Bellego (F)

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Termine Speedway-EM 2026: