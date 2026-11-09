Bestätigt: Yamaha-Supersport-Weltmeister wechselt zu Ducati-Superbike-Team

Nachdem Yamaha seinem Supersport-Weltmeister Albert Arenas signalisierte, dass man ihm keinen Platz in der Superbike-WM anbieten kann, hörte sich der 29-Jährige enttäuscht bei anderen Herstellern um. Das Management von Arenas knüpfte Bande mit dem chinesischen Hersteller CF Moto, der im Herbst 2027 in die Superbike-WM einsteigen und spätestens bei der SBK-Premiere in Shanghai Ende Oktober dabei sein will.

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Doch dann ergab sich für Arenas eine zweite Möglichkeit für den Superbike-Aufsieg beim etablierten Ducati-Kundenteam Go Eleven, das für die kommende Saison auf zwei V4R expandiert. Die Gespräche wurden schnell konkret. Am 21. Oktober berichtete dieses Magazin von der Einigung .



Weil der Yamaha-Vertrag von Arenas erst nach der Motorradmesse EICMA endete, erfolgte die offizielle Bestätigung am Montag danach. Morgens gab Yamaha die Trennung vom Katalanen bekannt , um 10 Uhr legte Go Eleven mit der Bestätigung seiner Verpflichtung nach.

«Ich bin absolut begeistert von dieser neuen Herausforderung und freue mich riesig», jubelte Arenas. «Mein Hauptziel, als ich in die Supersport-Klasse kam, war der Gewinn der Weltmeisterschaft und anschließend in die Superbike-Klasse aufzusteigen. Dieser Schritt kommt zu einem perfekten Zeitpunkt in meiner Karriere. In diesem Jahr hatte ich die Gelegenheit, mich im Superbike-Fahrerlager einzuleben, zwei Rennen an einem Wochenende zu fahren und mich mit allen Rennstrecken vertraut zu machen. Als Rookie werde ich viel über das Motorrad lernen müssen. Ich kann es kaum erwarten, die Ducati zu testen. Wir wissen, dass es ein konkurrenzfähiges Motorrad ist, aber ich möchte sehen, wo ich selbst stehe und welche Ergebnisse ich erzielen kann. Ich möchte mich ganz herzlich beim Team Pata Go Eleven für das Engagement bedanken, ein zweites Motorrad einzusetzen. Ich hatte bereits die Gelegenheit, meinen Teamkollegen Balda und einige Mitglieder der Crew kennenzulernen; jetzt muss ich nur noch auf die Strecke!»

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Für Teamchef Gianni Ramello bedeutet die Saison 2027 schon jetzt einen Meilenstein in der Geschichte seines Schaffens: Noch nie hatte er zwei Superbikes in der Startaufstellung stehen!

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«Es ist der Höhepunkt einer 20-jährigen Reise, die in den Stock-Klassen begann», betonte Ramello. «Wir waren sehr daran interessiert, Arenas zu verpflichten. Abgesehen von seinen Erfolgen als zweifacher Weltmeister – in der Moto3 und Supersport – hat er uns mit seiner Geschwindigkeit und einem Fahrstil beeindruckt, der sich in jedem Rennen als äußerst effektiv erweist. Wir haben jeden Lauf der Supersport-Meisterschaft verfolgt, und Albert hat stets große Kampfkraft angesichts harter Konkurrenz bewiesen. Ich glaube, es ist uns gelungen, ein äußerst wettbewerbsfähiges Team zusammenzustellen, das hervorragende Ergebnisse erzielen kann. Ein besonderer Dank gilt Pata und seinem Chef, Remo Gobbi, für ihre Unterstützung, die diesen Deal ermöglicht hat.»