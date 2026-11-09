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Offiziell: Yamaha und SSP-Weltmeister Albert Arenas gehen getrennte Wege

Mit einer durchweg überzeugenden Performance sicherte sich Albert Arenas in seiner ersten Supersport-Saison den WM-Titel, doch eine gemeinsame Zukunft mit Yamaha wird es nicht geben.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Supersport-Weltmeister Albert Arenas
Supersport-Weltmeister Albert Arenas
Foto: Gold and Goose Photography
Supersport-Weltmeister Albert Arenas
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Für regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com ist die Trennung von Yamaha und Albert Arenas keine Überraschung. Denn während der Spanier als Supersport-Weltmeister den Aufstieg in die Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft anstrebte, konnte die Marke mit den gekreuzten Stimmgabeln im Logo dem 29-Jährigen keinen Platz in einem Superbike-Team anbieten – MotoGP-Pilot Jack Miller erhielt den Vorzug.

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Für den ehemaligen Moto2-Piloten war Supersport-WM nur eine Zwischenstation und er ließ im Gespräch mit diesem Magazin frühzeitig durchblicken, dass die Zusammenarbeit mit Yamaha nach der Saison 2026 endet. «Er kommt aus der MotoGP und ist sehr erfahren, sie haben ihn mir vorgezogen. Ich akzeptiere das, bin aber traurig», sagte Arenas vor dem Saisonfinale. «Ich bin sehr dankbar, was Yamaha für mich getan hat. Aber ich kann nicht mit ihnen weitermachen.»

Die Trennung bestätigte Rennchef Niccolo Canepa nun auch offiziell. «Wir bedauern es, dass Albert Arenas nach einer bemerkenswerten Saison Yamaha verlässt, aber wir verstehen seinen Wunsch, in die Superbike-Kategorie aufzusteigen – und leider konnten wir ihm dies für 2027 nicht bieten», sagt der Italiener. «Er hat uns 2026 mit seiner Beständigkeit, seiner Entschlossenheit und seiner Professionalität sowie damit, wie schnell er sich an ein neues Motorrad, ein neues Team und eine neue Meisterschaft angepasst hat, sehr beeindruckt. Wir danken ihm für alles, was wir in dieser Saison gemeinsam erreicht haben, und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.»

Im Artikel erwähnt

Dass ein talentierter und zudem sehr smarter Pilot wie Arenas für andere Hersteller und Teams interessant ist, versteht sich von selbst. Während Yamaha bereits Jeremy Alcoba als neues Aushängeschild in der Supersport-WM verpflichtet hat, steht Arenas vor dem Wechsel zum Ducati-Team Go Eleven in der Superbike-WM 2027.

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