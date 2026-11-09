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Marco Bezzecchi: «Es ist immer eine Lektion, wenn man gegen Marc kämpft»

Für Aprilia-Ass Marco Bezzecchi stand bereits vor dem Grand Prix in Katar fest, dass der Sonntag sein Tag sein würde. Wie er die Duelle mit MotoGP-Champion Marc Marquez (Ducati) beurteilt.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi und Marc Marquez im Sprint in Katar
Marco Bezzecchi und Marc Marquez im Sprint in Katar
Foto: motogp.com
Marco Bezzecchi und Marc Marquez im Sprint in Katar
© motogp.com

Im Artikel erwähnt

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Am Sonntag zeigte Marco Bezzecchi im Grand Prix in Katar eine perfekte Leistung. Der Aprilia-Pilot war der schnellste Mann auf der Strecke. Wenn Marc Marquez (Ducati) hinter ihm das Tempo anzogen hatte, reagierte «Bez» sofort und pushte seinerseits wieder etwas mehr. Der Italiener hatte im Rennen über 22 Runden alles unter Kontrolle.

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Insbesondere nach dem enttäuschenden Sprintrennen am Samstag, in dem Bezzecchi im Duell um die Führung mit Marquez zusammenstieß und stürzte, war der GP-Sieg in Doha eine große Genugtuung. «Als ich am Samstag durch das Kiesbett gerutscht bin, habe ich mir gedacht, dass der Sonntag mein Tag sein würde. Ich musste es machen, weil es unmöglich ist, es nicht zu tun, wenn man so gut ist», stellte Bezzecchi klar. «Wir haben das ganze Wochenende sehr gut gearbeitet, und auch am Samstag war es bis zu jenem Moment ein schönes Rennen. Man muss das Positive mitnehmen, denn es ist immer eine Lektion, wenn man gegen Marc kämpft. Am Sonntag wollte ich aber vorn bleiben und gewinnen. Ich habe das gebraucht – für mich und meine Familie. Ich gab mein Bestes und habe es geschafft.»

Marco Bezzecchi nach seinem GP-Sieg in Katar
Marco Bezzecchi nach seinem GP-Sieg in Katar
Foto: Gold and Goose Photography
Marco Bezzecchi nach seinem GP-Sieg in Katar
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

Marco Bezzecchi: «Ich brauche ein Wunder!»

In der WM-Tabelle hat Marco Bezzecchi nun 74 Punkte Rückstand auf Leader Marc Marquez – genauso viele Punkte gibt es maximal noch zu holen bei den letzten beiden Rennwochenenden in Portimao und Valencia. «Bez» ist somit rechnerisch noch im Rennen um den WM-Titel. Glaubt er an Wunder? «Ich brauche ein Wunder, aber es sieht danach aus, dass diese in dieser Saison nicht auf meiner Seite sind», schmunzelte der 27-Jährige. «Ich denke aber nicht allzu sehr darüber nach. Ich bin happy, dass ich immer noch dazu in der Lage bin, darum zu kämpfen. Es ist sehr schwierig, es gibt mir aber eine zusätzliche Motivation. Es ist ein Privileg, mit ihnen zu kämpfen – mit Marc, der eine Legende ist und mit Jorge, der ebenfalls eine Legende ist. Von ihnen zu lernen, ist großartig. Ich werde versuchen, jeden Moment zu genießen und alles mitzunehmen, was ich kann – für meine Zukunft.»

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Auch wenn Bezzecchi für den Gewinn des WM-Titels ein Wunder benötigt, auf Teamkollege Jorge Martin fehlen ihm nur 14 Zähler. Der Vize-WM-Titel ist somit ein realistisches Ziel für den Fahrer der VR46 Academy.

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Willkommen zum Rennen in Katar
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Pedro Acosta
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Marco Bezzecchi
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Raúl Fernández
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Enea Bastianini
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Johann Zarco
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Iker Lecuona
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Pedro Acosta
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Marco Bezzecchi
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Marc Márquez
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Jorge Martin
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Fabio Di Giannantonio
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Fermin Aldeguer
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Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
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Marc Márquez und Raúl Fernández
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Sieger Marco Bezzecchi
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Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
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Sieger Marco Bezzecchi
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01

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

22

41:29,173

1:52,570

25

02

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

22

+3,083

1:52,558

32

03

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+3,614

1:52,735

22

04

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Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+4,885

1:52,879

16

05

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

22

+6,948

1:52,876

13

06

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

22

+7,413

1:52,892

14

07

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

22

+14,023

1:53,066

16

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

22

+15,517

1:53,036

17

09

5

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

22

+16,257

1:53,110

12

10

27

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

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