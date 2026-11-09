Marco Bezzecchi: «Es ist immer eine Lektion, wenn man gegen Marc kämpft»

Am Sonntag zeigte Marco Bezzecchi im Grand Prix in Katar eine perfekte Leistung. Der Aprilia-Pilot war der schnellste Mann auf der Strecke. Wenn Marc Marquez (Ducati) hinter ihm das Tempo anzogen hatte, reagierte «Bez» sofort und pushte seinerseits wieder etwas mehr. Der Italiener hatte im Rennen über 22 Runden alles unter Kontrolle.

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Insbesondere nach dem enttäuschenden Sprintrennen am Samstag, in dem Bezzecchi im Duell um die Führung mit Marquez zusammenstieß und stürzte, war der GP-Sieg in Doha eine große Genugtuung. «Als ich am Samstag durch das Kiesbett gerutscht bin, habe ich mir gedacht, dass der Sonntag mein Tag sein würde. Ich musste es machen, weil es unmöglich ist, es nicht zu tun, wenn man so gut ist», stellte Bezzecchi klar. «Wir haben das ganze Wochenende sehr gut gearbeitet, und auch am Samstag war es bis zu jenem Moment ein schönes Rennen. Man muss das Positive mitnehmen, denn es ist immer eine Lektion, wenn man gegen Marc kämpft. Am Sonntag wollte ich aber vorn bleiben und gewinnen. Ich habe das gebraucht – für mich und meine Familie. Ich gab mein Bestes und habe es geschafft.»

Marco Bezzecchi nach seinem GP-Sieg in Katar Foto: Gold and Goose Photography Marco Bezzecchi nach seinem GP-Sieg in Katar © Gold and Goose Photography

Marco Bezzecchi: «Ich brauche ein Wunder!»

In der WM-Tabelle hat Marco Bezzecchi nun 74 Punkte Rückstand auf Leader Marc Marquez – genauso viele Punkte gibt es maximal noch zu holen bei den letzten beiden Rennwochenenden in Portimao und Valencia. «Bez» ist somit rechnerisch noch im Rennen um den WM-Titel. Glaubt er an Wunder? «Ich brauche ein Wunder, aber es sieht danach aus, dass diese in dieser Saison nicht auf meiner Seite sind», schmunzelte der 27-Jährige. «Ich denke aber nicht allzu sehr darüber nach. Ich bin happy, dass ich immer noch dazu in der Lage bin, darum zu kämpfen. Es ist sehr schwierig, es gibt mir aber eine zusätzliche Motivation. Es ist ein Privileg, mit ihnen zu kämpfen – mit Marc, der eine Legende ist und mit Jorge, der ebenfalls eine Legende ist. Von ihnen zu lernen, ist großartig. Ich werde versuchen, jeden Moment zu genießen und alles mitzunehmen, was ich kann – für meine Zukunft.»

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Auch wenn Bezzecchi für den Gewinn des WM-Titels ein Wunder benötigt, auf Teamkollege Jorge Martin fehlen ihm nur 14 Zähler. Der Vize-WM-Titel ist somit ein realistisches Ziel für den Fahrer der VR46 Academy.