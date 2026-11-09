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Max Verstappen tobt in Brasilien: «85 Prozent des Rennens mit versch… Auto»

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen raste in Brasilien von Startplatz 21 zum zweiten Rang – fabelhaft! Aber unmittelbar nach dem Rennen war der Niederländer alles andere als zufrieden.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen vor Lewis Hamilton
Max Verstappen vor Lewis Hamilton
Foto: XPB
Max Verstappen vor Lewis Hamilton
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Red Bull Racing-Star Max Verstappen hätte jeden Grund, mit seinem São Paulo-GP hochzufrieden zu sein – er fuhr auf der Interlagos-Rennstrecke unwiderstehlich vom 21. Startplatz zum zweiten Rang. Nur Lando Norris kreuzte vor Verstappen die Ziellinie.

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Aber während der Auslaufrunde des spannenden Rennens im Autódromo José Carlos Pace meldete sich der 74-fache GP-Sieger so am Funk zu Wort: «Mein Gott. 85 Prozent des Rennens mit diesem versch…. Auto.»

Später erklärte Max nach seinem achten Podestplatz in Folge: «Klar ist der zweite Platz schön, aber nicht auf diese Weise. Das Auto war eine Katastrophe, unfassbar! Ich habe noch nie ein solches Handling erlebt, weder auf nasser, noch auf trockener Bahn. Wirklich übel.»

Im Artikel erwähnt

«Wenn du von so weit hinten losfahren musst, dann ist es ganz wichtig, schon in den ersten Runden möglichst viele Ränge gutzumachen. Im ersten Rennteil lief es denn auch wirklich gut. Wir könnten ziemlich flott in die Top-Ten vordringen.»

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Aus der ersten Runde kehrte Max auf P13 zurück, also acht Ränge erobert! In der dritten Runde war Max schon Zehnter. In Runde 24 war Verstappen Dritter.

Aber dann ging aus Sicht von Verstappen alles schief: «Nach dem Wechsel auf die weichen Reifen übersteuerte der Wagen in den schnellen Kurven wie verrückt. Plötzlich war das Auto ganz schwierig zu fahren. Wir werden herausfinden müssen, was da passiert ist, denn so eine krasse Veränderung habe ich noch selten erlebt.»

«In der letzten Kurve vor Start und Ziel zum Beispiel: Die fährst du in der Regel mit Vollgas, ohne Problem. Aber mit dem veränderten Handling musste ich ganz behutsam sein auf dem Gaspedal. Das ist wirklich jammerschade.»

«Was mich so wütend macht: Ja, wir sind von da hinten bis auf Rang 2 vorgestossen – aber ich weiss, dass in diesem Auto das Potenzial drin steckt, dass wir hätten gewinnen müssen.»

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«Das wurmt mich gewaltig. Schon auf den Erkundungsrunden vor dem Start und auf dem Weg zur Startaufstellung spürte ich: Heute geht hier was! Der Wagen fühlte sich gut an, und die Bahn bot viel mehr Haftung als ich es erwartet hatte.»

«In den ersten paar Kurven wurde ich dann eingeklemmt, so viele Autos vor mir! Aber dann konnte ich wirklich gut überholen. Wenn die Bahn trotz Regens Haftung bietet, kannst du in verschiedenen Kurven andere Linien wählen. Die meisten Gegner fuhren nach dem Start einfach einander hinterher, ich musste auf anderen Linien einfach den Grip finden und das konnte ich.»

«Ich habe das als Kartfahrer mit meinem Vater jahrelang geübt. Und dieses Training hat sich im São Paulo-GP wieder mal ausgezahlt. Ich wollte nicht da hinten steckenbleiben und riskieren, dass mir die Spitzenfahrer zu weit entwischen. Sonst wird der Rückstand zu gross, um noch aufs Siegerpodest vorzustossen. Das ist alles gelungen, aber dann kam diese abrupte Handlings-Veränderung.»

«Ich wusste, wozu ich auf nasser Bahn fähig bin. Ich weiss, ich bin unter solchen Bedingungen gut. Das Problem ist eher, dass die Leute wegen solcher Rennen erwarten, dass du immer von ganz weit hinten auf einmal vorne herumgeigst. Und das geht eben nicht jedes Mal.»

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