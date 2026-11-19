Jeffrey Buis ist mit zwei Titeln und 18 Siegen der erfolgreichste Pilot der Supersport-WM 300. Als Assen-Sieger und mit zwei weiteren Podestplätzen bewies der Niederländer in diesem Jahr, dass er auch in der Sportbike-Kategorie zu den Top-Piloten gehört.

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Allerdings hatte Buis in seiner Karriere mehrfach Verletzungspech, so auch 2026. Als er am 21. Oktober mit nur 24 Jahren seinen Rücktritt erklärte, war das dennoch eine Überraschung. Einen Monat später reflektiert Buis seine Entscheidung.

«Ich hatte Zeit, alles ein wenig auf mich wirken zu lassen. Wie geht es mir? Eigentlich recht gut», schrieb der Niederländer in seiner Kolumne bei racesport.nl . «Natürlich gibt es Zeiten, in denen ich an den Rennsport und alles, was ich durchgemacht habe, zurückdenke. Man hört nicht einfach auf, etwas zu tun, in das man so viel Zeit, Energie und Leidenschaft gesteckt hat. Der vielleicht schwierigste Teil bestand darin, meine Entscheidung tatsächlich bekannt zu machen. Ich hatte ziemliche Angst vor dem Moment, als ich allen sagen musste, dass ich aufhören würde. Nicht, weil ich an meiner Entscheidung gezweifelt hätte, sondern weil sie plötzlich so endgültig wird, wenn man sie laut ausspricht.»

Indem er seine Pläne öffentlich gemacht hat, fiel dem aus Meppel stammenden Buis eine Last von den Schultern. «Ich musste nicht mehr um den heißen Brei herumreden und konnte endlich offen über meine Entscheidung sprechen. Die vielen Reaktionen haben mir gutgetan. Vor allem die Menschen, die mir nahe stehen, verstehen, warum ich diese Wahl getroffen habe», erklärte der Suzuki-Pilot. «Das heißt nicht, dass ich froh bin, dass ich aufgehört habe. Im Gegenteil. Das Aufhören mit dem Rennen fühlt sich nie gut an und wird es vorerst auch bleiben. Rennen liegen mir im Blut und das verschwindet nicht einfach, weil ich mich entschieden habe, einen anderen Weg einzuschlagen.»

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Eine Rückkehr auf die Rennstrecke schließt Buis nicht kategorisch aus. «Bislang weiß ich nicht, was als Nächstes kommt. Ich habe sogar Angebote bekommen, weiter Rennen zu fahren. Es ist also nicht so, dass es überhaupt keine Möglichkeiten mehr gegeben hätte», verriet der Niederländer. «Aber manchmal muss man auch auf sich selbst schauen und feststellen, was in dem Moment das Beste für einen ist. Vorerst habe ich mich bewusst dafür entschieden, mich zu distanzieren. Vielleicht kommt in Zukunft wieder etwas im Rennsport auf mich zu, vielleicht auch nicht. Ich schließe nichts aus, aber ich werde mich zu nichts verpflichten. Lassen Sie uns zunächst sehen, was mir diese neue Periode bringen wird.»

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Und weiter: «Ich werde das Rennen vermissen. Die Geschwindigkeit, die Spannung, der Wettkampf und vor allem das besondere Gefühl, wenn alles stimmt und man gemeinsam mit dem Team ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Das sind Dinge, die man nicht einfach vergisst. Aber manchmal muss man es auch wagen, für sich und für die Zukunft zu entscheiden. Egal wie schwierig das in diesem Moment ist.»