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Der erste Aprilia-Pilot für die Sportbike-WM 2027 steht fest

Obwohl die Aprilia RS660 perfekt zur Sportbike-Klasse passt, vertrauten nur zwei Teams dem Zweizylindermotorrad aus Noale. Für 2027 ging Revo M2 aus der Deckung und bestätigte den ersten Piloten.

Sportbike-WM

Matteo Vannucci
Matteo Vannucci
Foto: Gold and Goose Photography
Matteo Vannucci
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Der Sportbike-WM wurde eine maximale Motorleistung von 90 PS ins Reglement geschrieben. Mit 95 PS in der Serie liegt die Aprilia RS660 sehr nahe an diesem Wert und muss nur minimal beschränkt werden. Die Ingenieure in Noale trimmten Chassis und Fahrwerk auf den sportlichen Einsatz. Es war eine Überraschung, dass dieses Motorrad in der Debütsaison der Einsteigerserie nur von den Teams Revo M2 und MMR eingesetzt wurde.

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Aushängeschild von Aprilia in diesem Jahr war Matteo Vannucci. Der Italiener sorgte in Assen (Lauf 2) als Zweiter für das erste Podium und in Most (Lauf 1) für den ersten Sieg der RS660 im Rahmen der Sportbike-Weltmeisterschaft. Ein weiteres Top-3-Ergebnis gelang nur Wildcard-Pilot Filippo Bianchi in Misano.

Vannucci beendete die Saison mit insgesamt sehr schwankenden Ergebnissen als WM‑Siebter. Das Revo-Team baut darauf, dass der 23-Jährige mit einem Jahr Erfahrung im kommenden Jahr konstanter sein wird, und bestätigte ihn für 2027.

Im Artikel erwähnt

«Ich fühle mich geehrt, dass man mich für die nächste Sportbike-WM bestätigt hat – ich kann die neue Saison kaum erwarten», freute sich Vannucci. «Die Aprilia gefällt mir und ich habe ein super Verhältnis zu den Mechanikern und zum gesamten Revo M2-Team aufgebaut: Es ist wie eine Familie, aber absolut professionell. Ich war äußerst beeindruckt von der Professionalität der Techniker, von Mirco, meinem Mechaniker – kurz gesagt, von allen. Fantastisch!»

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