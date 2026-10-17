Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Xavi Vierges Yamaha ging in Flammen auf – Zwei-Klassen-Rennen kommt hinzu

Beim Finale der Superbike-WM 2026 in Jerez de la Frontera hat kein anderer Hersteller auch nur den Hauch einer Chance gegen Ducati. Ausgerechnet die beste Yamaha brannte nach einem Motorschaden.

Superbike WM

Eine heiße Angelegenheit für Xavier Vierge
Eine heiße Angelegenheit für Xavier Vierge
Foto: worldsbk.com
Eine heiße Angelegenheit für Xavier Vierge
© worldsbk.com

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Sieben Ducati vorne, mit über 13 sec Rückstand sah Bimota-Werksfahrer Alex Lowes im ersten Rennen auf dem Circuito de Jerez als Achter die Zielflagge. Von Honda, Yamaha, Kawasaki und BMW keine Spur in den Top-10.

Werbung

Werbung

Hinter Ducati und Bimota hätte Xavier Vierge dafür sorgen können, dass Yamaha dritte Kraft ist. Doch in der achten Runde brannte die R1 des Spaniers auf der Start-Ziel-Geraden plötzlich! Xavi konnte das Motorrad vor Kurve 1 am Streckenrand an die Leitplanken lehnen, wo es von den Marshals gelöscht wurde.

«Leider hatten wir ein technisches Problem und konnten das Rennen nicht beenden», schildert Yamahas Pressemitteilung den aufregendsten Moment im Rennen, den Vierge sicherlich in genau diese Worte verpackt hat. «Ich hatte einen guten Start und kämpfte um die Top-Ten.»

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Yamaha-Teamchef Denning sprach Klartext

Weil sich der Spanier nach dem Rennen rar machte, schaute SPEEDWEEK.com bei Yamaha-Teamchef Paul Denning vorbei, der Klartext sprach. «Er hat nicht gebrannt, nicht mal seine Lederkombi wurde beschädigt, ihm geht es gut», schmunzelte der Engländer über Vierges heißen Moment. «Es war ein normaler Motorschaden, bei dem Öl austrat und sich am Auspuff entzündete. Es sah viel dramatischer aus, als es war, nichts Spezielles. Das haben wir schon zuvor gesehen, wenn ein Motor in der Beschleunigungsphase kaputt geht.»

TV-Programm

Unglücklicherweise für Yamaha ging der Motor des bestplatzierten Fahrers hoch, Pata-Teamkollege Andrea Locatelli kam als 13. ins Ziel – über 29 sec hinter Sieger Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Werksteam. «Dieses Rennen deprimiert mich noch mehr als einige andere», unterstrich Denning. «Und dabei rede ich nicht über Yamaha, sondern über den Level, auf dem Alex Lowes fuhr. Mit dem Level, auf den sie (Bimota – der Autor) sein Motorrad dieses Jahr gebracht haben, wurde er Achter. Das ist ein Witz, das sind Rennen in zwei Klassen. Hoffen wir, dass die neuen Regeln für einen großen Schritt vorwärts sorgen – für die Show. FIM und Dorna haben sich dem angenommen, ich hoffe nur, dass es genug sein wird, um für eine ordentliche Balance zu sorgen. Wir als Yamaha müssen uns aber auch um uns selbst kümmern und für signifikante Verbesserungen sorgen.»

Paul Denning
Paul Denning
Foto: Gold & Goose
Paul Denning
© Gold & Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. Superpole

  5. 3. Training

  6. 2. Training

  7. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

11

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

02

14

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

03

7

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

04

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

05

22

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

06

34

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

07

46

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

08

67

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

09

19

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

10

47

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Nicolo Bulega

    Live

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Nicolo Bulega

    Live

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM