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Andreas Kofler (Yamaha): Die Resultate in Donington verraten nicht alles

Der Österreicher Andreas Kofler war einer von wenigen Fahrern, der die Rennstrecke Donington Park nicht kannte und entsprechend mit einem Handicap in die Supersport-WM am Wochenende ging.

Peter Maurer

Von

Supersport-WM

Andreas Kofler
Andreas Kofler
Foto: gold & goose
Andreas Kofler
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Mit der Traditionsrennstrecke Donington Park in England wartete der achte Stopp der Supersport-Weltmeisterschaft auf Andreas Kofler und das Team Motorsport Kofler. Erstmals fuhr der 21-Jährige auf dem 3,2 Kilometer langen Kurs in der Grafschaft Leicestershire, der lange die Motorrad-WM aber auch einmal die Formel 1 beheimatete.

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«Im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein mit dem Wochenende, auch wenn die Positionen in den Rennen das so nicht verraten», bemerkte Kofler nach den Rängen 26 und 24. Auf seiner Yamaha R9 fühlte er sich sichtlich wohler, nachdem er beide seine Titel in der IDM auf dem vorherigen Modell einfahren konnte, der R6.

Keine Erfahrung, großer Nachteil

«Wir konnten uns wieder von Session zu Session verbessern, was unseren guten Weg unterstreicht. Beim Setup sind wir endlich dort, wo es sein soll», fügte Kofler an. Im zweiten Rennen konnte Andreas seinen Rückstand auf Sieger Tom Booth-Amos (Triumph) um zehn Sekunden verringern, dennoch ist es noch ein großer Schritt bis in die Punkteränge. «Das ist das zukünftige Ziel und ich will natürlich auch weiter nach vorne kommen. Wir sind die Neulinge in der Weltmeisterschaft, ich als Fahrer, aber auch das Team, und das spüren wir auf Strecken wie Donington, wo wir im Gegensatz zu fast allen Kontrahenten null Erfahrungen hatten, extrem», erzählte der Oberösterreicher, für den es nun in die Sommerpause geht.

Im Artikel erwähnt

Denn die Meisterschaft umfasst noch vier weitere Stationen, sie wird mit der französischen Veranstaltung Anfang September in Magny-Cours fortgesetzt. «Für den finalen Teil der Saison sollten wir mit dem Setup gut aufgestellt sein, wir werden im Sommer sicher auch noch testen gehen und unsere Erfahrungen mit der R9 vertiefen. Ich hoffe, wir kommen dort den Punkterängen näher. Wenn es dieses Jahr nicht mehr funktioniert, dann sicher 2027», gibt sich Kofler optimistisch.

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

69

19

28:22,911

1:29,059

25

02

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

19

+1,537

1:29,165

20

03

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

19

+2,244

1:29,042

16

04

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

19

+2,436

1:29,158

13

05

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

19

+3,090

1:29,166

11

06

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

19

+3,787

1:29,040

10

07

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

57

19

+4,367

1:29,138

9

08

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

19

+5,166

1:29,156

8

09

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

19

+5,418

1:29,288

7

10

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

19

+6,049

1:28,850

6

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