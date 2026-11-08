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ZX Moto: Nach Supersport bald auch in Sportbike- und Superbike-WM?

Man darf ZX-Moto-Gründer Zhang Xue keinen Größenwahn vorwerfen, denn bisher hat er jeder Ankündigung entsprechende Taten folgen lassen. Europäische und japanischer Hersteller sollten genau hinhören.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Zhang Xue (mitte) auf der EICMA
Zhang Xue (mitte) auf der EICMA
Foto: ZX Moto
Zhang Xue (mitte) auf der EICMA
© ZX Moto

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Zhang Xue ist ein Mann mit Visionen. Als der Chinese feststellte, dass er diese als Mitbegründer von Kove nicht verwirklichen konnte, verließ er das Unternehmen und gründete 2024 mit ZX Moto eine neue und nach ihm benannte Firma. Xue kommt aus einfachen Verhältnissen und arbeitete sich von einem einfachen Mechaniker an die Spitze eines florierenden Motorradherstellers.

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Seine Strategie, die seriennahe Weltmeisterschaft als Plattform für das Marketing zu benutzen, ging auf. Mit Evan Bros Racing als starken Partner fuhr Valentin Debise in der Supersport-WM 2026 sechs Siege ein und beendete die Saison als Vizeweltmeister. Die 820RR und andere Modelle von ZX Moto erfuhren einen Boom an Bestellungen.

Auf der Motorradmesse EICMA überraschte Xue, der selbst an einigen Rallye- und Cross-Events teilnahm, mit einer Ankündigung hinsichtlich des zukünftigen Engagements von ZX Moto. Mittelfristig soll die Marke auch in der Sportbike- und Superbike-WM vertreten sein – von der Top-Kategorie wusste man es bereits.

«Unsere Marke, aber auch andere chinesische Werke, werden zunehmend als gute Marke wahrgenommen. Außerdem gewinnen wir das Vertrauen sowohl des chinesischen als auch des globalen Marktes», betonte Xue. «Für die Zukunft streben wir eine Homologation an, um 2028 in der Superbike-WM antreten zu können. Das wäre der perfekte Zeitpunkt für uns. Wir wollen in allen drei Kategorien Meister werden und bis 2035 die weltweit führende Motorradmarke sein.»

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Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com kennen die Pläne von ZX Moto, ein Superbike mit einem Fünfzylindermotor zu entwickeln, was gemäß Reglement verboten wäre – Stand 2026.

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