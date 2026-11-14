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2027 bereits zum 16. Mal: Sieben Tage bis zur «Domi Fighter's Racing Party»

Der größte Teil der Supersport-WM 2026 verlief für Domi Aegerter enttäuschend, doch sie endete versöhnlich. Grund genug, um am 21. November die traditionelle Saisonabschlussparty steigen zu lassen.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Dominigue Aegerter ist in PartystimmungDominigue Aegerter ist in Partystimmung
Dominigue Aegerter ist in Partystimmung
Foto: Dominique Aegerter
Dominigue Aegerter ist in Partystimmung
© Dominique Aegerter

Im Artikel erwähnt

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Die erhoffte Trendwende mit der Kawasaki ZX-6R 636 kam für Dominique Aegerter zu spät, um eine weitere Saison in der Supersport-WM mit Kawasaki bestreiten zu können. Erst beim Saisonfinale in Jerez fuhr der Schweizer im zweiten Lauf als Zweiter auf das Podium. Zu diesem Zeitpunkt hatte sein Teamchef Manuel Puccetti aber bereits zwei neue Piloten für 2027 verpflichtet.

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Aber PTR-Boss Simon Buckmaster hatte nicht vergessen, dass Aegerter mit 27 Siegen und zwei WN-Titeln nach Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu der zweiterfolgreichste Supersport-Pilot ist. Mit der neuen Triumph Street Triple 798RS und dem erfahrenen Team im Rücken hat der Rohrbacher alle Karten in der Hand, um 2027 eine starke Saison fahrem zu können.

So hat Aegerter bei seiner traditionellen Saisonabschlussparty gleich zwei Gründe zum Feiern! Am 21. November knallen bei der 16. «Domi Fighters Racing Party» in den Campus Perspektiven in Schwarzenbach bei Huttwil die Korken!

Im Artikel erwähnt

Los geht es ab 18 Uhr mit einem gemütlichen Grill und Chill, um 21 Uhr beginnt dann die große Party für alle Fans und Supporter mit Live-Acts und DJs. Obwohl der Event selbst schon beste Erinnerungen garantiert, wird auch Aegerters Fanshop vor Ort sein, um die Fans mit Souvenirs und Fanartikeln zu versorgen. Natürlich wird Domi Aegerter persönlich zugegen sein.

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Der Eintritt kostet 10 CHF. Tickets können vorab gebucht werden.

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