Ferrari 499P mit Doppelsieg bei Auftakt der Asian Le Mans Series

Großer Jubel im Lager von Ferrari beim Saisonauftakt der Asian Le Mans Series: Schauplatz war (aus bekannten Gründen) der Circuit Paul Ricard in Le Castellet. Dazu kam, dass in der Saison 2026/27 erstmals überhaupt auch Hypercars in der Asian Le Mans Series zugelassen wurden – und folglich gingen beide Laufsiege auch Rennwagen aus dieser Kategorie, diesmal sogar jeweils auch an dasselbe Fahrzeug. Sowohl in Lauf eins als auch in Lauf zwei triumphierten Luis Perez Companc, Yifei Ye und Nicklas Nielsen im Ferrari 499P von AF Corse.

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«Ein unglaubliches Wochenende. Hätte man mir vorher gesagt, dass es so laufen würde, hätte ich es nicht geglaubt. Eine großartige Leistung des Teams und der anderen Fahrer. Niemand hat Fehler gemacht», erklärte Perez Companc. «Wir sind gut mit dem Regen zurechtgekommen. Zwei Siege aus zwei Rennen – das ist wirklich klasse.»

Insgesamt waren aber auch nur zwei Hypercars im Feld unterwegs. Neben dem Ferrari von AF Corse gab es noch einen weiteren 499P von Roberto Lacorte, Nicola Lacorte und Antonio Fuoco (Cetilar Racing). Dieser hatte das erste Rennen auch von der Pole-Position aus begonnen. Doch schon in der Anfangsphase konnte Perez Companc im AF Corse-499P die Spitze von Roberto Lacorte übernehmen. Danach waren die Platzierungen im Grunde zementiert.

Nicht viel anders lief es in Lauf zwei. Diesmal startete Perez Companc direkt schon von der Pole-Position. Kontrahent Roberto Lacorte hatte in der ersten Kurve einen Dreher und fiel zurück. Somit war auch hier der Weg frei für den Sieg von Perez Companc, Ye und Nielsen. Das Rennwochenende war zudem von viel Regen geprägt, was für entsprechende Herausforderungen sorgte.

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In der LMP2-Klasse siegten in Lauf eins Michael Jensen, Enzo Trulli und Malthe Jakobsen im Oreca 07 von Algarve Pro Racing und in Lauf zwei der Proton Competition-Oreca von Charles Milesi, Georgios Kolovos und Victor Martins. In der GT3-Klasse waren Abdulla Ali Al-Khelaifi, Julian Hanses und Maxime Martin im Mercedes-AMG vom Team Qatar by Iron Lynx sowie Dustin Blattner, Thomas Fleming und Dennis Marschall im McLaren 720S GT3 EVO von Garage 59 erfolgreich. Das nächste Event der Asian Le Mans Series ist für den 15. bis 17. Januar 2027 auf dem Circuito de Jerez Ángel Nieto (Spanien) angesetzt.