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Ken Roczen (Suzuki): Turbulentes Truck-Racing-Abenteuer mit Feuer

Supercross-Champion Ken Roczen absolvierte am Wochenende seinen ersten Renneinsatz bei der inoffiziellen Truck-WM in Wisconsin und holte einmal Platz 9. Er sorgte für einen Einsatz der Streckenposten.

Johannes Orasche

Von

US-Supercross

Der rauchende Truck von Ken Roczen
Der rauchende Truck von Ken Roczen
Foto: Ken Roczen
Der rauchende Truck von Ken Roczen
© Ken Roczen

Im Artikel erwähnt

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Supercross-Ass Ken Roczen wagte am vergangenen Wochenende einen Abstecher auf vier Räder. Der Deutsche startete in seiner Wahlheimat USA bei der «57. Polaris World Championship», der inoffiziellen Weltmeisterschaft für Offroad-Trucks und Buggys. Schauplatz der action-geladenen Veranstaltung war die Kult-Rennstrecke in der Szene, der «Crandon International Offroad-Road Raceway» im US-Bundesstaat Wisconsin.

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Roczen hatte sich in der Quali-Session mit seinem Chevy-Truck des Teams Ryan Beat Motorsports Racing Platz 10 in der Pro2-Kategorie gesichert. Im ersten Rennen fuhr Roczen auf Platz 8, als sein Truck in einer Kurve plötzlich Flammen warf und zu rauchen begann. Sofort waren Streckenposten an Ort und Stelle und konnten den Schwelbrand löschen. Nach einer Sonderschicht der Mechaniker-Crew war das Fahrzeug dann für das Hauptrennen wieder einsatzfähig. Dort sicherte sich der 32-Jährige dann nach einem Dreher Platz 9. «Es ist absolut verrückt da draußen – die Sicht ist das größte Kriterium», stellte Neuling Roczen fest.

Ken Roczen (rechts) mit Andrew Carlson
Ken Roczen (rechts) mit Andrew Carlson
Foto: Ken Roczen
Ken Roczen (rechts) mit Andrew Carlson
© Ken Roczen

Im Artikel erwähnt

Einer von Roczens Teamkollegen war der erfahrene Truck-Racer Andrew Carlson – er wird ebenfalls von Red Bull unterstützt. Mit den beiden wurden vom Team sogar ein eigenes Fan-T-Shirt für das Event aufgelegt. Zur Offroad-Truck-Rennserie gibt es in Europa keine vergleichbare Meisterschaft. Der Kurs in Crandon wurde je nach Klasse in mehreren Längen befahren, die Pro2-Kategorie von Roczen fuhr über den langen Rundkurs, gespickt mit weiten Sprüngen.

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Roczen war mit seiner gesamten Familie mit den beiden Söhnen und Gattin Courtney zum Event gereist, das Party-Charakter hat. Die sogenannte «The Crandon Labor Day Parade» im Stadtzentrum brachte am Freitag eine ganz besondere Atmosphäre für die Fans und die Racer-Gemeinde.

Roczen wird auch die kommende Supercross-Saison für die Truppe Progressive Insurance Ecstar Suzuki von HEP-Racing antreten und versuchen, seinen Titel zu verteidigen.

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